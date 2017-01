50.320 pessoas já foram imunizadas contra febre amarela em Caratinga

Com a previsão de chegada de nova remessa, vacinação deve ser retomada às 13h de hoje

CARATINGA- Em nota emitida na noite deste domingo (15), a Secretaria de Saúde de Caratinga recomendou aos moradores que ainda não tomaram a vacina no mutirão do fim de semana, que havia acabado as vacinas na maioria dos postos do município.O secretário de Saúde, Giovanni Corrêa, pediu a todos que aguardassem até publicação do reinício da vacinação.

Na tarde de ontem, Bruno Ramos fez um balanço da vacinação no município. Até o dia de ontem, foram imunizadas 50.320 pessoas no município de Caratinga. O número corresponde ao total de doses dispensadas pela Secretaria de Estado até o domingo (15).

Na área rural, tida como prioridade em relação ao número de casos da doença, foram 20.285 doses. A estratégia será diferenciada nos distritos, a partir de hoje. “A orientação do Estado era fazer o bloqueio vacinal da população da zona rural, então, a partir de amanhã (hoje), as unidades da zona rural vão realizar a vacinação em domicílio, porque o número de doses dispensadas para as unidades da zona rural, muitas vezes já ultrapassam a população daquele distrito. A partir de agora estaremos fechando o bloqueio vacinal, vacinando de casa a casa, aquelas pessoas que não puderam comparecer à campanha”.

Já na área urbana, a vacinação segue de acordo com a quantidade de doses que são repassadas. A chegada da nova remessa está prevista para hoje, pela manhã. Provavelmente, a partir das 13h, a vacinação será retomada. “Lembramos que essa quantidade, não conseguimos prever com antecedência, porque depende de um esforço conjunto com o Estado e só a partir do faturamento na Superintendência Regional de Saúde, em Coronel Fabriciano, que a gente consegue ter o número que podemos trabalhar daí pra frente. Isso está acontecendo mais ou menos de dois em dois dias. A previsão é vacinar 100% da população em 91 mil pessoas. Mas, os números variam porque também atendemos a população de outros municípios, que também estão tendo a mesma dificuldade que Caratinga, migram para cá para serem vacinados também”.

Somente no domingo (15), em um dia chuvoso, o município conseguiu fechar em 9.500 doses distribuídas em todas as unidades. Bruno destaca o empenho da Secretaria de Saúde e a necessidade de paciência da população. “Peço colaboração da população, nossos profissionais e voluntários estão todos trabalhando. A vacinação continua ocorrendo durante a semana. Mas, antes de ir à unidade, procure o cartão de vacina e leve. Precisamos saber qual o estado vacinal da pessoa”.

GOVERNO REFORÇA ORIENTAÇÕES

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) reforça as recomendações de vacinação para conter o surto de febre amarela nas imediações de Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Manhumirim e Teófilo Otoni. Nestas regiões, as doses devem ser administradas, preferencialmente, a pessoas que vivem em áreas rurais dos municípios com casos suspeitos e a pessoas que nunca se imunizaram contra a doença.

Para quem tem mais de cinco anos e já tomou a primeira dose, não é preciso esperar 10 anos para tomar o reforço, que deve ser aplicado imediatamente.

Idosos que nunca se vacinaram e também residem em área de risco (zona rural) com casos prováveis de febre amarela devem receber uma dose como precaução e serem devidamente acompanhados. Em gestantes a vacinação deverá ser analisada caso a caso através de avaliação médica. Elas devem ser devidamente acompanhadas em relação aos eventos adversos durante todo o pré-natal e nascimento do bebê.

Em caso de mulheres que estejam amamentando crianças menores de seis meses de idade, a vacina deve ser evitada ou postergada quando possível. Se não for possível, existem orientações em relação ao estoque de leite materno, uma vez que a amamentação deve ser suspensa por 28 dias.

Em crianças entre seis e nove meses, deve ser aplicada uma dose aos seis meses, não sendo considerada válida para rotina, devendo ser mantido o esquema vacinal aos 9 meses e aos 4 anos de idade, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

Pessoas que receberam uma dose antes de completar cinco anos também devem administrar o reforço com intervalo mínimo de 30 dias. Destaca-se ainda que, em crianças menores de dois anos de idade não vacinadas contra a febre amarela, não deve-se administrar as vacinas tríplice viral ou tetra viral simultaneamente com a vacina febre amarela. O intervalo entre as vacinas é de 30 dias. Em situações de surto, este prazo pode ser reduzido para 15 dias.

A vacina é contraindicada a crianças menores de 6 meses de idade, pacientes com neoplasia, imunodeficiência primária, imunossupressão e submetidos a transplante de órgãos, entre outros casos.

Distribuição de vacinas

Todos os estados estão abastecidos com a vacina e o país tem estoque suficiente para atender toda a população nas situações recomendadas, afirma o Governo de Minas Gerais. Na semana passada, o Ministério da Saúde enviou 735 mil vacinas ao estado, totalizando mais de um milhão de doses ao estoque de Minas Gerais.

Postos de saúde móveis estão sendo montados nas regiões onde estão ocorrendo os casos suspeitos de febre amarela, além da ampliação do horário de funcionamento das unidades de saúde. “Devido ao aumento da demanda pode ocorrer um desabastecimento pontual em alguns municípios, mas o estoque é logo recomposto”.

A vacina contra a febre amarela é ofertada no Calendário Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e é enviada, mensalmente, para todo o país. Em 2016, o total distribuído foi de mais de 16 milhões de doses.