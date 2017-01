11 óbitos suspeitos por febre amarela silvestre em Caratinga

CARATINGA-O número de casos suspeitos por febre amarela silvestre evoluiu para 119 na microrregião, sendo que 14 já deram positivos para a doença. O número de óbitos também aumentou para 11, distribuídos em: Caratinga (2), Imbé de Minas (1), Piedade de Caratinga (5), Ubaporanga (2) e Entre Folhas (1). A maioria são homens em idade ativa, agricultores ou que fazem algum tipo de manipulação de lavoura.

De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde, Renata Campos, o trabalho tem sido intenso para garantir que a população seja vacinada. Ela reitera que para a chegada das doses ao município é necessária toda uma logística, o que pode atrasar o repasse aos postos de saúde. “Temos trabalhado 18 horas por dia, há 14 dias.Equipe grande empenhada, além dos profissionais de atenção básica que estão trabalhando 12 horas por dia. O apelo que faço à população é que entenda que não depende do município essas vacinas chegarem aqui, mas de Brasília, de Belo Horizonte, a seguir, da Gerência Regional, nossos motoristas madrugam lá, a fim de proteger a nossa população e garantir as doses”.