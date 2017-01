Duas ocorrências de assalto à residência na região

Famílias foram rendidas por assaltantes em Entre Folhas e Piedade de Caratinga



ENTRE FOLHAS –Ao longo deste mês de janeiro, vários assaltos têm sido registrados pela polícia. Na madrugada deste domingo (15), três homens armados invadiram uma residência no centro de Entre Folhas.

Uma das vítimas contou à Polícia Militar que estava dormindo, quando três assaltantes entraram em sua casa e o acordaram com coronhadas de revólver.

Durante todo o tempo, os assaltantes ameaçavam a família de morte. Da casa foram levados R$ 5 mil, três aparelhos celulares, a chave do carro de uma das vítimas e uma pulseira de ouro avaliada em R$ 3800.

Ainda de acordo com a vítima, vizinhos lhe informaram que perceberam um veículo Fiat Pálio próximo a casa com quatro ocupantes, na hora do roubo, e também um dia antes do fato, mas não souberam repassar características.

OUTRO ASSALTO

Outro assalto também foi registrado na zona rural de Piedade de Caratinga. Um casal de idosos foi surpreendido por três indivíduos já no interior da residência, sendo que dois deles portavam armas longas, aparentemente, espingardas e disseram que queriam uma motosserra. As vítimas disseram que todos estavam com os rostos cobertos, mas que pareciam ser jovens. Após roubarem duas motosserras, um aparelho celular, um botijão de gás, cheques, cartões e documentos pessoais; levaram as vítimas para o quarto e as deixaram trancadas, onde ficaram por aproximadamente duas horas.

Até o fechamento desta edição os bandidos não haviam sido localizados.