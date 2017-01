Jovem esquece chapinha ligada e provoca princípio de incêndio

SANTA RITA DE MINAS- Uma chapinha de cabelo provocou um princípio de incêndio, na tarde do último domingo (15), em uma residência situada à Rua São Rafael, em Santa Rita de Minas.

De acordo com informações apuradas no local, a dona da residência teria esquecido a chapinha ligada na tomada, em cima do berço da filha, enquanto iria preparar a mamadeira da criança.Quando ela voltou ao quarto, as chamas já haviam tomado conta da cortina e se alastrado por todo o cômodo. Apesar do susto, mãe e filho não se feriram.

O incêndio foi controlado pelos vizinhos, que também tiveram o cuidado de desligar a eletricidade da residência. Os bombeiros orientaram aos moradores que o descuido poderia ter causado danos de grandes proporções.