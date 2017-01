Em sequência de assaltos, bandidos levam três celulares em Caratinga

CARATINGA- Em um intervalo de pouco mais de 40 minutos, há a suspeita de que dois assaltantes tenham levado três celulares de vítimas diferentes, entre a noite de domingo (15) e a madrugada de segunda-feira (16), em Caratinga. O crime seguiu a mesma característica: Armados, os bandidos chegaram em uma motocicleta vermelha e renderam as vítimas, exigindo os aparelhos.

O primeiro assalto ocorreu às 23h25, quando uma mulher de 24 anos estava na Praça Coronel Rafael Silva Araújo (Praça da Estação), próximo à ponte que dá acesso à loja “Planejados Santiago”. Ela foi abordada por dois homensque estavam em uma motocicleta, cor vermelha, um deles anunciou o assalto com uma arma de fogo em punho, arrancando o celular das mãos da vítima.Em seguida,ele efetuou dois disparos de arma de fogo em via pública e fugiu juntamente com seu comparsa que pilotava a moto, sentido Rua Padre Vigilato. De acordo com a vítima, o garupa era de cor parda, magro, estatura mediana, trajava blusa cinza, bermuda e capacete preto; já o outro assaltante só foi possível identificar que trajava roupas escuras.

Durante cerco policial, a PM foi acionada novamente por outra pessoa que havia sido assaltada.Às 23h40, um adolescente de 15 anospassava pela Rua Zeferino Ferreira Neto, Bairro SantaZita, quando foi abordado por bandidos que também estavam em uma motocicleta vermelhae levaram o seu celular, fugindo sentido à BR-116.

Às 0h10 de segunda-feira (16),outra vítima, de 19 anos, relatou que estava próximo ao “Trailer da Hora”, situado às margens da Avenida João Caetano do Nascimento, quando foi abordado por dois bandidos, que também estavam em uma motocicleta de mesma cor dos assaltos anteriores. Os bandidos tinham as mesmas características relatadas pela vítima da Praça da Estaçãoe, armados, roubaram da vítima um aparelho celular, seguindo em fuga sentido à Rua Raimunda Lopes da Cunha, Bairro Nossa Senhora Aparecida.

Durante rastreamento, populares apontaram um suspeito como um dos possíveis autores. Quanto ao comparsa, não foi possível identificar, pois estava encapuzado e com roupa escura. Até o fechamento desta edição, os assaltantes não foram localizados.