Fotógrafo e clientes são assaltados no Bairro das Graças

CARATINGA- Um fotógrafo e seus clientes foram assaltados em plena luz do dia, na Rua Raimundo Pereira da Cruz, Bairro das Graças. O ensaio fotográfico de uma debutante estava sendo realizado próximo à saída para o aeroporto, quando foram surpreendidos por quatro bandidos.

De acordo com as vítimas, os assaltantes tinha estatura mediana eestavam com capa de chuvas. Eles estavam distribuídos em duas motocicletas, sendo uma de cor preta e outra de cor vermelha. Cada duplaportava um revólver e anunciaram o crime dizendo: “Perdeu, perdeu, passa tudo”.

Do fotógrafo, 47 anos, foram levadosseu equipamento de trabalho e um aparelho celular.Da vítima, 15 anos, que estava sendo fotografada foi levado um celular iPhone 6 e da outra vítima, 46 anos, que acompanhava os trabalhos um pouco distante, foram roubados uma carteira com todos os seus documentos e uma folha de cheque no valor de R$ 300.

Mesmo após cometer o assalto contra as vítimas, os bandidos seguiram com ameaças e efetuaram pelo menos três disparos de arma de fogo em via pública, mas acabaram deixando um par de chinelos no local.Em seguida, eles fugiram pela rua principal do Bairro das Graças. Até o fechamento desta edição, os assaltantes não haviam sido localizados.