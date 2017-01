COLUNA ABRINDO O JOGO

Mudança de faixa

A antiga e a nova geração do Jiu-Jitsu caratinguense se encontraram na tarde do último sábado (14) na academia Gilberto Dias de Garcia, “Top Trainer”,na Avenida Catarina Cimini, para o primeiro exame de faixa do ano. Sob o comando do mestre Gilberto, a ansiedade era enorme para a troca de faixa e a consequente graduação não importava.A expectativa era a mesma estampada nos rostos de alunos, atletas e familiares. Uma das promessas da nova geração que tem alcançado ótimos resultados é o garoto Artur Davidy da Silva Gonçalves. Em recentes competições em Belo Horizonte, o pequeno Artur tem demonstrado que não tem medo de “cara feia” e tem surpreendido os adversários. Além, dele, vários alunos do mestre Gilberto também tiveram a satisfação de mudar de faixa (Arthur Emanuel Cunha da Silva, Welber Miranda de Oliveira, Railander da Silva, Ruan Faustino Mendes Olímpio, Lucas Barros, Carlos Eduardo de Sousa, Raphael Caetano N. Chaves, Jéssica Paula Andrade, Gilberto de O. Dias Filho). Com tanta motivação dos atletas e apoio dos familiares, não tenho dúvida que o Jiu-Jitsu da região esta no caminho certo. Parabéns a todos!

Mineiros se reforçando

Antes de a bola rolar, o negócio é se reforçar pra não fazer feio em mais uma temporada. No América, atual campeão mineiro, Felipe Amorim é o 14º reforço para Enderson Moreira. Experiente e com boa passagem pelo Coelho em 2015; acho que poderá ajudar bastante. Porém, não é jogador que muda o patamar do time.

O Cruzeiro segue tentando valorizar a chamada prata da casa. Tudo leva a crer que no elenco esse ano, o time de Mano terá 40% dos jogadores formados na base. Isso significa em tese, atletas mais comprometidos com a história e camisa do time. Sem falar do conhecimento que uns tem dos outros. Porém, acredito que quem fará a diferença nas decisões são os mais experientes. Thiago Nevez, Dedé, Manoel, Hudson, Henrique e Cia.

No Atlético, oque anda incomodando é a indefinição sobre dois dos principais jogadores: Lucas Pratto e Rafael Carioca. O argentino, sonho de consumo do Palmeiras só sai por muito dinheiro. Entretanto, parece que grana não é o problema do time paulista. Além disso, é preciso levar em conta a vontade do jogador. Não acredito que Pratto queira ficar na reserva de Fred mais um ano. Sobre Carioca, o jogador interessa a clubes chineses que podem a qualquer momento chegar com um “caminhão de dinheiro” e levar o volante. O Atlético até tem tentado alguns nomes de peso. Arouca do Palmeiras é um deles. Elias no Sporting de Lisboa é outro. O jeito é o torcedor ter paciência.

Copinha não é mais a mesma

A Copa São Paulo de Futebol Júnior já foi a maior competição para os clubes revelarem seus craques. Cerezo, Falcão, Romário, Marcelinho Carioca, Djalminha e tantos outros. Porém, agora parece mais uma “feira livre”, onde os times, na maioria, pertencem a empresários, cujo principal objetivo é revelar pra vender pra qualquer lugar. Poucos ainda são os grandes clubes que detém a maioria dos atletas.

Rogério Silva

