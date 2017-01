Agentes penitenciários evitam fuga de 28 detentos

CARATINGA – Agentes penitenciários conseguiram evitar nesse final de semana, uma fuga em massa de detentos da unidade prisional de Caratinga.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP), na manhã do último sábado (14), por volta das 11h; agentes penitenciários impediram a fuga de 28 detentos da unidade. Durante vistoria em uma das celas, os agentes identificaram um buraco que estava sendo feito na parede do banheiro e apreenderam dois chuços (espécie de lança).

O Conselho Disciplinar da unidade prisional avaliará o caso, e os presos poderão sofrer sanções administrativas. A direção da unidade prisional irá apurar, em procedimento próprio, se houve ilícito administrativo no caso. Os detentos que tentaram fuga estavam na cela 2 do bloco C, da sanção disciplinar; construída há pouco tempo na parte externa da unidade, devido à lotação.

Segundo informações colhidas pela reportagem, o buraco que estava sendo feito pelos presos não daria acesso à rua, mas ainda no interior do presídio, dentro do alambrado.