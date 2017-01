Caratinga receberá dois dias de evento com Helena Tannure

Ingressos já estão disponíveis para “5° Encontro de Casais Renovando as Alianças” e “1° Encontro de Mulheres- Toda mulher Sábia edifica a sua casa”

CARATINGA- Já estão à venda os ingressos para o “5° Encontro de Casais Renovando as Alianças” e “1° Encontro de Mulheres- Toda mulher Sábia edifica a sua casa”, 10 e 11 de fevereiro, respectivamente.

O evento acontecerá às 19h30na Comunidade Águas Vivas, que fica localizada à Avenida Dário Grossi, 1548 e contará com a participação de Helena Tannure. Nos últimos anos, Helena tem atuado como conferencista dentro e fora do país e como escritora, ministrando a diferentes públicos sobre suas experiências com intercessão, arte, adoração, caráter cristão e família.

As vagas são limitadas e os ingressos estão disponíveis no Ponto Cristão, Planeta gospel e secretaria da Comunidade Águas Vivas. Os preços estão divididos em R$ 50 casal e R$ 30 reais (Encontro de mulheres). Comprando o ingresso de casal, a mulher ganha como brinde, participação no encontro do dia 11. Mais informações com o organizador Adenilson Geraldo, pelo telefone 33-999854666.

HELENA TANNURE

Helena Tannure se converteu ao evangelho em 1983 e, seis anos mais tarde, tornou-se membro da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Atuou por 13 anos como Backing Vocal do grupo Diante do Trono onde, juntamente com seu esposo, participou da criação do “Ministério Crianças Diante do Trono”.

Pastores, ela e seu marido João Lucio Tannure, estão casados desde 1990 e são pais de quatro filhos. Em seu site oficial, Helena diz: “Sou filha, esposa e mãe, uma mulher comum que crê em um Deus extraordinário” e ainda diz: “É o que realmente sou e não mudará”.