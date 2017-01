PAINEL 15-01-2015

Café

A bolsa de mercado futuro em Nova Iorque continuou operando em alta esta semana e os contratos de café com vencimento em maio próximo já acumulam 1 180 pontos de alta desde o início de 2017, recuperando boa parte das perdas do mês de dezembro último. No mercado físico brasileiro foi grande o interesse de compra para todos os padrões de café. As ofertas voltaram para o patamar de 500 reais e acima, possibilitando que alguns negócios fossem fechados. Não se encontra vendedores para ofertas abaixo dos R$ 500 por saca.



Café II

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil divulgou esta semana os embarques brasileiros de dezembro e o total de café exportado pelo Brasil em 2016. No ano, o Brasil embarcou 34 milhões de sacas de café em 2016. Foram 8,14% menos que as 37 milhões de sacas embarcadas em 2015. Chama a atenção o volume de café arábica embarcado 29, 5 milhões de sacas de café, um recorde histórico para exportação de café arábica.

Café III

Surpresa maior para analistas do setorfoi as exportações de café solúvel em 2016: 3, 8 milhões de sacas! Foi o maior volume embarcado pelo Brasil em um único ano, desde que iniciamos a industrialização de café solúvel no país. Já as exportações de conilon verde recuaram 86, 23%, isso mesmo. O clima seco sobre as regiões produtoras de conilon no Brasil derrubou a produção brasileira e a safra colhida está sendo absorvida pelas indústrias de solúvel e torrefações que atendem o consumo interno brasileiro, segundo maior do mundo.

Café IV

Continuaram esta semana os debates e pressões das indústrias de solúvel para que o Ministério da Agricultura permita a importação de café conilon. A Conab – Companhia Nacional de Abastecimento apresentou no último dia 11 um relatório preliminar dos estoques brasileiros de conilon. Com o equivalente a 70% dos armazéns, de fazendas e cooperativas do Espírito Santo, sul da Bahia e de Rondônia pesquisados até agora, a Conab chegou a um volume de cerca de 1,7 milhão de sacas de café conilon em estoque. Esse número foi imediatamente contestado por cooperativas e lideranças dos cafeicultores, afirmando que o estoque é maior, não sendo necessária a importação de conilon às vésperas da entrada no mercado da nova safra 2017.

Política

O prefeito Dr. Welington segue o rol de nomeações para compor seu quadro administrativo. Há informações nos bastidores de que Welington tem sido cauteloso nas nomeações, frente aos problemas financeiros enfrentados pela Prefeitura. Secretarias como Obras, Meio Ambiente e Agricultura, poucos os cargos foram nomeados e nas demais secretarias vários cargos não serão preenchidos para enxugar a estrutura administrativa e equilibrar os gastos da prefeitura.

Baraky

O advogado Carlos Roberto Barakyfoi nomeado como um dos novos assessores jurídicos do prefeito Dr. Welington. Baraky já está acompanhando as intervenções do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, a pedido do prefeito, e as iniciativas do Estado em estruturar a saúde regional. Conhecimento no setor,Baraky tem de sobra.

Renata Pena

Quem também irá participar do governo de Dr. Welington na secretaria de Agricultura e à frente o Programa de Aquisição de Alimento, o PAA, é a produtora rural Renata Pena. Ela é filha de Gilda Pena, uma das incentivadoras da criação da Associação da Mulher Rural em Caratinga na década de 90. Renata é de família de tradição na pecuária, no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu e na Secretaria de Agricultura, no Departamento de Abastecimento, pode ser o elo na produção do campo e no consumo. Ela foi candidata pelo DEM, apoiando Dr. Welington nas eleições de outubro passado.

Febre Amarela

Quem vem se destacando na mídia nacional é o secretário de Saúde de Caratinga, Dr. Giovanni. No combate direto e efetivo contra suposta epidemia de febre amarela silvestre, Dr. Giovani demonstrou conhecimento de causa, determinação e coragem no enfrentamento da doença. O conhecimento de atuação na região amazônica foi fundamental para que o governo do Estado reconhecesse a grave crise na saúde epidemiológica no interior do estado e agisse rápido. Parabéns à equipe de governo.

União

Um fato que muitos relataram nesta semana pelas ruas da cidade foi a união entre o vice-prefeito Dr. Giovanni com o prefeito Dr. Welington no enfrentamento da crise da saúde na cidade. Ao contrário de outras gestões, prefeito e vice vão contornando as vaidades políticas e somando esforços para enfrentar os desafios da administração pública. Que a coisa não será fácil todos sabem.Mas com união, os dois podem surpreender.

Solidariedade e diferença

São nos momentos difíceis que a solidariedade faz a diferença. No distrito de Santa Luzia, muitas pessoas que esperavam várias horas na fila para vacinarem contra a febre amarela, exaustos pela espera, receberam dos fiéis da Igreja Batista do distrito, um lanche e refresco para amenizarem o cansaço durante todo o dia. Parabéns ao pastor Ângelo, à Igreja Batista eao distrito de Santa Luzia por mais este exemplo de solidariedade.

Esforço

Com toda precariedade que está os equipamentos da Prefeitura de Caratinga, o superintendente de Meio Ambiente Silas Carvalho, vem dando uma verdadeira faxina na cidade com a equipe de limpeza pública. Um dos pontos positivos da alternância de governo, é que a turma que entra na máquina administrativa, começa com sangue novo e com pulmão cheio. É mais limpeza e a cidade fica mais bonita. Parabéns, bola branca.

Comércio

As lideranças do comércio solicitaram a Dr. Giovanni, que os profissionais sejam vacinados no trabalho, atitude acolhida prontamente pelo secretário. As vacinações seguem intensas nos distritos e nos bairros periféricos da cidade e Dr. Giovanni já manifestou que o comércio receberá a vacina na quarta-feira (18), acolhendo a sugestão das lideranças.

Sugestão

O presidente do PT, Gilson Esmael, que é do ramo farmacêutico, sugere que o secretário de saúde e o prefeito, em caráter de emergência,peçamà Gerência Regional de Saúde, por meio de decreto municipal, que as 42 farmácias de Caratinga possam colaborar com a municipalidade, recebendo as vacinas contra febre amarela desafogando as filas nos postos de saúde. As farmácias, segundo o presidente do PT, teriam condições de armazenar as vacinas e têm profissionais qualificados e com experiência para aplicar as injeções.

Sugestão II

Com a sugestão de Gilson,serão 42 pontos a mais de vacinação. Ele ainda salienta que,em contrapartida, a municipalidade isentaria em 2017 as farmácias voluntárias ao pagamento do IPTU. Se for para resolver, é uma sugestão a ser analisada.

Adalclever Lopes

O governador Fernando Pimentel, preocupado com a situação no interior do Estado, liberou mais verbas e lotes de vacinas para atender às áreas afetadas. Por intermédio do deputado caratinguense Adalclever Lopes, presidente do legislativo mineiro, Pimentel percebeu com rapidez a gravidade do problema na região Leste. O governador tinha agenda marcada em Caratinga, mas, por causas das chuvas, o aeroporto das Palmeiras não teve “teto”, adiando a visita à santa terrinha.

Adalclever Lopes II

Outro fato que mexeu com a cidade de Caratinga no meio político nesta semana foi a nomeação do caratinguense Pedro Leitão como secretário de Agricultura do estado de Minas Gerais. A indicação também é chancelada pelo presidente do legislativo Adalclever Lopes, já que a pasta é do PMDB mineiro.

Pedro Leitão

Pedro leitão, que é do berço de talentos da família Leitão, do Reverendo Uriel e de dona Mariana, volta a ser representante de Caratinga no primeiro escalão do governo mineiro como secretário de Agricultura. Pedro Leitão entra para o rol seleto de caratinguenses ilustres, que estiveram ao lado de governadores como: Dênio Moreira de Carvalho(secretário de Segurança Pública), Mauro Lobo Martins Júnior(secretário de Habitação), Dr. Eduardo Daladier (secretário de Turismo) e Mauro Lopes (secretário de Segurança Pública). Caratinga presente mais uma vez.