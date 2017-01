Polícia Militar atua no combate à febre amarela

CARATINGA – Na noite da última quinta-feira (12), três enfermeiras da Polícia Militar e uma do Bombeiro Militar de Minas Gerais chegaram a Caratinga para atuar junto à Secretaria de Saúde no combate à febre amarela.

Em entrevista ao DIÁRIO DE CARATINGA, o comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Sérgio Renato da Silva falou do empenho da instituição em ajudar a população neste momento de grande dificuldade, com o surto localizadoda doença.

Segundo o comandante Sérgio Renato, desde as primeiras horas da notícia da situação de febre amarela em Caratinga e região, a PM começou a agir para evitar um problema de segurança pública. “A partir do momento que você está atuando em uma área que pode eclodir algum rompimento da segurança, estamos trabalhando na prevenção”, afirmou o comandante.

Ainda de acordo com o tenente coronel, a PM está dando todo o suporte à Secretaria de Saúde. “Começamos fazendo o policiamento e organizando filas. No primeiro momento faltavam vacinas, fizemos contato em Belo Horizonte e elas estão chegando. Hoje (sexta-feira) chegou um caminhão frigorífico cheio de vacinas, pois precisam estar em temperatura adequada e está no pátio do 14º batalhão em Ipatinga, porque é mais fácil o deslocamento para atender Caratinga e toda região”.

A PM disponibilizou profissionais de saúde qualificados para ajudar na aplicação de vacinas em Caratinga e Teófilo Otoni. “Temos que pensar na comunidade, é a forma que PM tem de ser solidária. Estamos trabalhando junto com a comunidade, o comando sensibilizou e viu que seria necessário dar esse suporte o tempo que for necessário para imunizar essas pessoas. Todo efetivo administrativo desde quarta-feira está nas ruas dando apoio. A PM abraçou a causa e está pronta pra ajudar não só com enfermeiros que vieram de BH, mas nos postos dando suporte na segurança”, finalizou o comandante.