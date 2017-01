Expectativa é de imunização de mais de 50% da população até o dia de hoje

Até ontem, 35 mil pessoas foram vacinadas em Caratinga

CARATINGA- O secretário de Saúde, Giovanni Corrêa, atualizou na manhã de ontem, os números da microrregião, em relação aos casos suspeitos de febre amarela silvestre. São investigados 102 casos suspeitos, sendo nove óbitos. Três pacientes estão em estado grave, um deles foi transferido na manhã de ontem para Belo Horizonte, em UTI móvel.

O Governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, anunciou na tarde da última sexta-feira (13), durante o seminário “Minas Gerais contra a febre amarela”, em Teófilo Otoni, a liberação de R$ 26 de milhões com o objetivo de combater a doença em cidades do Vale do Mucuri e Vale do Rio Doce.R$ 11,6 milhões serão destinados para a Superintendência de Coronel Fabriciano, que atende a região de Caratinga.

Segundo Dr. Giovanni, ainda não é possível fazer uma estimativa do valor que será destinado a Caratinga, mas o recurso será necessário para suprir gastos que estão sendo feitos neste momento de surto. “Além de vacinar, tivemos que fazer contratos extras de médicos, tivemos que contratar UTI móvel particular, técnicos em enfermagem, solicitar trabalho extra das equipes de vacinação e tudo isso gera uma necessidade financeira para pagar os profissionais. Então, além do lote suficiente de vacina, o Estado vai nos capacitar financeiramente para suprir todos os casos. Toda a logística para os casos suspeitos e graves tem sido feita pelo município de Caratinga. Em necessidade de transferência, imediatamente colocamos a ambulância à disposição, médicos, técnicos em enfermagem e esse custo será pago com esse aporte financeiro extra do Estado”.

VACINAÇÃO

O Estado emitiu um comunicado determinando que todos os postos de saúde que se encontram em áreas prioritárias para intensificação vacinal, funcionassem no sábado e domingo em regime de plantão. A intenção é contenção dos casos e alcance da cobertura vacinal de 100% em todos os municípios.

Em Caratinga, o mutirão teve início ontem, por volta de 12h. Mas, pela manhã, já era possível ver inúmeras pessoas nas filas. Muitas delas passaram a madrugada no local garantindo a sua vaga. O secretário de Saúde justifica a demora no início da vacinação e explica que a expectativa é fazer uma ampla cobertura nesses primeiros dias. “Com o lote que chega hoje (ontem), fecharemos em torno de 35 mil pessoas vacinadas, ou seja, alcançaremos já mais de 50% da população vacinada em uma semana. A vacina chega e é distribuída, a partir do momento que for acabando recebemos um novo lote. Ontem (sexta-feira) a tarde acabou nossa vacina e hoje (ontem), pela manhã, a regional nos liberou mais 14 mil doses, que já estão sendo distribuídas. Hoje (ontem)à tarde já receberemos novo lote, para que amanhã (hoje) a distribuição comece mais cedo e evitar esse vácuo até o meio dia. Só que nesse intervalo a equipe vai pegando o nome dos pacientes, orientando os que não precisam ser vacinados, fazendo anotações no cartão e quando a vacina chega só tem a operação de vacinar, agiliza esse trabalho burocrático”.

Hoje, os postos deverão funcionar a partir de 8h e a vacinação seguiráaté o momento em que houver filas.