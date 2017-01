Estado cede ambulância do SAMU a Caratinga, por tempo indeterminado

CARATINGA-O município ganhou mais um reforço na assistência aos pacientes com suspeita de febre amarela silvestre. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi cedida pela Gerência Regional de Saúde (GRS), com sede em Fabriciano e permanecerá em Caratinga, por tempo indeterminado. Segundoo superintendente regional de Saúde Wagner Barbalho, a UTI móvel avançada e seus equipamentos somam R$ 500 mil.

Wagner ressalta que o veículo garantirá o transporte rápido e efetivo das pessoas que necessitarem de remoção para outra cidade. “Nesse momento de surto de febre amarela, o governo do Estado abriu mão de todo o trâmite burocrático para auxiliar a microrregião de saúde de Caratinga. Cedemos a ambulância ao município de Caratinga, por tempo indeterminado, para que possa haver transporte digno e de qualidade aos pacientes que precisarem de transferência hospitalar. O paciente que precisar de remoção, por exemplo, para o hospital Márcio Cunha, para ficar nos leitos de UTI, terá o transporte garantido através da ambulância do município de Caratinga, que já tem uma ambulância para esse tipo de transporte e do governo do estado, que foi cedida”.

Emjaneiro do ano passado foi sancionada a lei que dispõe sobre a participação do município de Caratinga no Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Vales (Cisvales). O convênio permitirá que o município tenha acesso a recursos do Governo do Estado para implantação e operação do SAMU Regional. Na microrregião de Caratinga, os municípios de atuação são Bom Jesus do Galho, Caratinga, Entre Folhas, Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Ubaporanga, Vargem Alegre e Vermelho Novo.

O superintendente regional de Saúde explica que a expectativa é de que o SAMU regional já esteja em pleno funcionamento ainda em 2017. “Estamos com o trâmite de organização administrativa todo pronto, o CISVALES já recebeu as três ambulâncias avançadas e 12 básicas, que já estão prontas. No final de fevereiro a início de março vamos mandar buscar essas ambulâncias, com apoio da regional de saúde e temos uma previsão de até o final do ano, estar com o SAMU regional funcionando”.

Sobre a situação do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que enfrenta uma crise financeira, comprometendo o funcionamento de alguns serviços, Wagner explica que providências já foram tomadas para garantir o socorro à população. “Contratamos mais 10 leitos do Hospital Marcio Cunha, tinha 10 leitos de UTI intermediários e contratamos outros exclusivos para atender o paciente agravado com a suspeita de febre amarela. No Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, nesse momento, estamos dando manutenção nos equipamentos da UTI; e, tão longo isso acontecendo, dentro de 10 dias vamos restabelecer os 10 leitos de UTI do hospital”.

O secretário de Saúde de Caratinga, Dr. Giovanni fez questão de registrar o seu agradecimento e a importância do veículo no atendimento à população. “Representa pra nós mais um aporte importante, porque essa doença tem um índice de virulência muito alto, isso acaba gerando pacientes graves em curto prazo de tempo. Teve hora que chegamos a precisar de três UTIs móveis ao mesmo tempo. Isso vem a encorpar a rede de assistência de veículos do município. Estamos muito gratos com essa atitude do Estado”.