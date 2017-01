Bandidos assaltam caminhão e abandonam veículo no Rio de Janeiro

CARATINGA- Um caminhão com carga de chocolates, avaliada em R$ 275.000, foi assaltado na madrugada da última quinta-feira (12), em Caratinga. Os bandidos fugiram levando pertences da vítima e abandonaram o veículoem uma cidade do Rio de Janeiro.

O motorista saiu da fábrica de chocolates localizada em Vitória, no Espírito Santo, por volta de 23h30 de quarta-feira (11), em um caminhão Dafra, cor branca, placa, PQU-6933, (cavalo) e PQU-2322 (carreta), carregado de caixas de chocolate.Ao chegar à cidade de Caratinga, às 18h do dia seguinte, decidiu parar e pernoitar em um posto de gasolina do Bairro das Graças. Às 1h, ele foi surpreendido por dois indivíduos armados em sua direção, que anunciaram o assalto.

Os bandidos colocaram uma sacola plástica e um agasalho cobrindo o rosto da vítima; e ordenaram que ele entrasse no banco de trás de um veículo prata. Eles seguiram pela BR-116, sentido a Inhapim e durante todo o trajeto, o motorista recebeu ameaças de morte. Em certo ponto, a vítima foi retirada deste veículo e colocada no porta-malas de outro, de cor preta.

Próximo ao trevo dos Aredes, o motorista foi levado para um matagal,às margens da rodovia. Ele relatou aos militares, que os bandidos disseram: “Seu caminhão vai ser abandonado, só queremos a carga”. No mesmo local, o motorista encontrou outra vítima que já estava sendo liberada, porém, não a reconheceu. Os indivíduos retiram do bolso dele todos os documentos pessoais e o seu aparelho celular. Também foram levados folhas de cheque, cartões de crédito/débito, objetos pessoais como roupas e tênis, além de R$ 162.

Às 7h30, o motorista foi liberado pelos bandidos e pediu uma carona na rodovia, acionando a Polícia Militar. Ele conseguiu descrever apenas que os assaltantes eram magros e altos, sendo um de cor morena e o outro de cor branca. Com o nervosismo, após os momentos de tensão em que sofreu, ele não conseguiu decorar as placas e nem o modelo dos veículos utilizados na ação.

O circuito de câmeras de segurança das proximidades não flagrou a ação dos bandidos. Mais tarde os militares foram informados de que o caminhão roubado teria sido localizado na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro. No entanto, os assaltantes não haviam sido localizados, até o fechamento desta edição.