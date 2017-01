COLUNA ABRINDO O JOGO

Evaristo começou com tudo

Se 2016 foi de ótimos resultado para o atleta caratinguense Evaristo Hoste de Moura, 2017 parece não será diferente. No dia 08 de janeiro, na cidade de Pará de Minas, o corredor foi o trigésimo sétimo geral, e o primeiro colocado em sua faixa etária de 50 a 59 anos. Cerca 330 atletas participaram da prova que teve percurso de 07 km. Neste domingo 15, Evaristo estará representando a cidade em Manhumirim em mais uma prova super concorrida. Boa sorte pra ele!

Mineiros se movimentam no mercado

Sem dúvida os três grandes mineiros estarão mais fortes para a temporada 2017. Apesar do baixo poder de investimento, o América com inteligência tem conseguido bons nomes

O Atlético com mais poder de aquisição, tem procurado realizar negócios sem envolver tanto dinheiro. Algumas contratações são de pura oportunidade e confiança no treinador. Porém, o torcedor anda preocupado com a falta ainda de um volante que chegue pra jogar sem contestações. A notícia que Roger chegou a usar Luan como primeiro volante demonstra a falta de um especialista na posição. Por mais boa vontade que ele tenha em ajudar, não se pode abrir mão do “maluquinho” jogando mais a frente.

O Cruzeiro também não esta abrindo os cofres pra reforçar seu elenco. Usar jogadores como moeda de troca é a primeira opção. A saída de William do bigode para viabilizar a permanência de Robinho é uma boa. A chegada de Hudson que será titular trocado por Neilton que teria pouco espaço é outro bom negócio.

Messi x Cristiano Ronaldo

Em números de conquistas de bolas de ouro o placar esta em 5 x 4 a favor do argentino. Porém, nessa última temporada o melhor desempenho do português é inquestionável. Na minha humilde opinião, Lionel Messi é mais técnico, habilidoso. Seu futebol é plasticamente mais bonito. Entretanto, Cristiano Ronaldo é uma “máquina” consegue aliar técnica com força física e precisão. Seus números com a camisa do Real impressionam. Além disso, tem sido mais vitorioso com a camisa de sua seleção. Na verdade, só saberemos quem foi melhor, sé é que chegaremos a uma conclusão, quando ambos encerrarem suas carreiras.

