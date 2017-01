FILMES BASEADOS EM LIVROS

O cinema utiliza-se bastante de produtos vindos de outras mídias como a literatura, principalmente. Muitos são extremamente premiados, ficando até mais famosos que a própria obra que os originou. Confira abaixo 10 filmes que representam muito bem adaptações de obras literárias para o cinema.

BLADE RUNNER: O CAÇADOR DE ANDROIDES(1982 – De Ridley Scott – Com Harrison Ford, RutgerHauer, Sean Young, Edward James Olmos, Daryl Hannah)

Neste clássico da ficção científica, o planeta Terra está em decadência, com os poucos habitantes vivendo em gigantescos arranha-céus. A engenharia genética é um dos grandes expoentes, criando os replicantes, criaturas extraordinariamente fortes e inteligentes. Um ex-policial é acionado para caçar um grupo fugitivo vivendo disfarçado em Los Angeles. Baseado no livro de Philip K. Dick.

O SILÊNCIO DOS INOCENTES(1991 – De Jonathan Demme – Com Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn)

Baseado no romance homônimo de Thomas Harris, conta a história de Clarice Starling, uma das melhores estudantes da academia de treinamento do FBI, que é recrutada por Jack Crawford para entrevistar o Dr. Hannibal Lecter, um psicopata violento, que cumpre prisão perpétua por vários atos de assassinato e canibalismo. Crawford acredita que Lecter pode ter uma visão em um caso que está sendo investigado e que Starling, como uma mulher jovem e atraente, pode ser a isca para atraí-lo.

FORREST GUMP: O CONTADOR DE HISTÓRIAS (1994 – De Robert Zemeckis – Com Tom Hanks, Robin Wright, Sally Field, Gary Sinise)

Baseado no romance homônimo escrito por Winston Groom, a história conta décadas da vida de ForrestGump, um sujeito simples que viaja pelo mundo todo, encontra figuras históricas e testemunha eventos muito importantes da segunda metade do século XX. Indicado a 13 Oscar, ganhou 6, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. Com interpretação brilhante de Tom Hanks, foi sucesso de público e guarda uma das maiores bilheterias do gênero, que não costuma arrastar multidões para o cinema.

UM SONHO DE LIBERDADE(1994 – De Frank Darabont –Com Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler)

No mesmo ano que ForrestGump abocanhou a maioria dos Oscar, e que ainda tivemos o fenômeno PulpFiction: Tempo de Violência, de Quentin Tarantino, o mundo conhece a história de Andy Dufresne, um banqueiro que passa quase duas décadas na prisão acusado de assassinato. Apesar da fraca bilheteria, foi indicado a 7 Oscar e é tido como um dos melhores filmes de todos os tempos. O filme é baseado em conto do mestre do terror Stephen King, em uma de suas incursões ao gênero dramático.

TRAINSPOTTING: SEM LIMITES(1996 – De Danny Boyle – Com Ewan Mcgregor, EwenBremmer, Robert Carlyle)

Uma jornada selvagem ao obscuro submundo das drogas de Edimburgo. Em foco, temos Mark Renton e sua tentativa de abandonar o vício da heroína e como isso afeta suas relações com sua família e seus amigos, o demente Sick Boy, o sombrio Spud, o maluco Begbie, a namorada Diane de apenas 14 anos e o “atleta” Tommy, que nunca tocou em drogas, mas tem uma enorme curiosidade em conhecer. Esse grupo de jovens escoceses mergulha no vício para fugir das banalidades da existência nos dias modernos. Baseado na obra de Irvine Welsh.

O TALENTOSO RIPLEY (1999 – De Anthony Minghella – Com Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law)

Tom Ripley possui um dom incomum: é capaz de imitar, com perfeição, a assinatura, a voz e o modo de se mexer de cada pessoa. Graças a um casaco emprestado, conhece o empresário Herbert Greenleaf, que lhe oferece mil dólares para ir à Europa trazer de volta o seu filho, Dickie. Baseado na obra de PatriciaHighsmith e refilmagem de “O Sol por Testemunha”.

ORGULHO E PRECONCEITO(2005 – De Joe Wright – Com Keira Knightley, Rosamund Pike, Donald Sutherland)

Elizabeth Bennet vive com sua mãe, pai e irmãs no campo, na Inglaterra. Por ser a filha mais velha, ela enfrenta uma crescente pressão de seus pais para se casar. Elizabeth é apresentada ao rico Darcy. Embora haja uma química entre os dois, a natureza excessivamente reservada de Darcy ameaça a relação. Baseado em romance de Jane Austen.

PRECISAMOS FALAR SOBRE KEVIN(2011 – De LynneRamsay – Com Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller)

Eva Khatchadourian é uma escritora de sucesso que tanta se reerguer após um incidente misterioso envolvendo seu filho, atualmente preso. Paralelamente, vemos o nascimento de Kevin, primeiro filho do casal e toda a criação da problemática criança. Baseado na obra de Lionel Shriver, pode-se perceber que a trama não só tenta reconstruir os altos e baixos da vida de Eva, como também construir a criação de uma personalidade com sérios problemas psicológicos.

JOGOS VORAZES(2012 – De Gary Ross – Com Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Elizabeth Banks, Josh Hutcherson, Woody Harrelson)

Em um futuro onde a população é controlada por um governo totalitário, a Capital seleciona todo ano dois jovens de cada um dos 12 distritos para que lutem até a morte, sobrando apenas um vencedor. O jogo brutal é visto por todos através da televisão. No distrito 12, KatnissEverdeen se oferece para ir no lugar da irmã, que fora sorteada. Baseado na trilogia Jogos Vorazes, de Suzanne Collins, o filme tem uma trama forte, complexa e com influências claras de temas modernos, como a influência da mídia, o controle do governo perante à população e sobretudo, a onda de reality shows que ocorrem no mundo. O filme gerou mais 3 sequências e foi sucesso de bilheteria em todo o mundo.

A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS(2013 – De Brian Percival – Com Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson, Kirsten Block)

Para fugir dos horrores da Segunda Guerra Mundial, a jovem Liesel encontra refúgio na leitura de livros, no qual obtém o companheirismo de um refugiado judeu que habita o porão da casa de seus pais adotivos. O filme, baseado no livro homônimo de MarkusZusak, demonstra sob a ótica de uma garota, todo o sofrimento e os conflitos existentes na época da Segunda Guerra na Alemanha. As batidas da polícia nas casas, a intolerância contra judeus e comunistas, o patriotismo alemão na qual o partido de Hitler se apoiou para obter apoio do povo, todos os elementos estão presentes, mesmo se tratando de uma cidade pequena.

Warny Marçano é blogueiro do WCinema (www.wcinema.blogspot.com), composto por resenhas de filmes e notícias em geral da sétima arte.

Dúvidas, elogios e sugestões, favor enviar para o meu e-mail: warnymarcano@gmail.com