Estado decreta emergência em municípios afetados por febre amarela silvestre

DA REAÇÃO- O governador Fernando Pimentel decretou situação de emergência em saúde pública na área de abrangência das Unidades Regionais de Saúde de Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Manhumirim e Teófilo Otoni. O decreto NE Nº20/2017, publicado ontem no Diário Oficial do Estado, é uma resposta do Governo ao surto de doenças infecciosas virais, casos prováveis de febre amarela, notificado nas imediações das cidades mencionadas.

A situação de emergência traz uma série de facilitadores para que os municípios possam combater a endemia de maneira emergencial e eficiente. Entre os benefícios está a possibilidade de promover a aquisição pública de materiais e a contratação de pessoal e serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial sem a necessidade de realizar licitação.

Em todos os casos, em que as autoridades públicas locais podem requisitar bens e serviços para atender necessidades coletivas, urgentes e transitórias, é assegurada a justa indenização ao município. Destaca-se, ainda, que a tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados ao decreto correrão em regime de urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades do Estado.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES), estão sendo investigados 110 casos suspeitos de febre hemorrágica aguda, dos quais 16 já tiveram respostas laboratoriais positivas para febre amarela, e os outros continuam em investigação. Foram registrados 14 óbitos, cujas causas estão sendo investigadas.

Cerca de 15 municípios das regiões de Teófilo Otoni, Coronel Fabriciano, Manhumirim e Governador Valadares estão em alerta devido a esses casos.

Sala de Situação

O decreto NE Nº20/2017 também cria a Sala de Situação, com o objetivo de monitorar as ações administrativas e favorecer o uso de informações para a tomada de decisões, além de contribuir para a transparência acerca das ações desenvolvidas na área da saúde.

No Ministério da Saúde, por exemplo, a Sala de Situação disponibiliza indicadores epidemiológicos e operacionais relacionados a doenças e agravos caracterizados como problema de saúde pública. Entre outras funções, também auxilia na elaboração de análises contextuais utilizadas na formulação de políticas e na avalição de intervenções específicas no campo da saúde.

Em Minas Gerais, a Sala de Situação será composta por representantes da Secretaria de Estado de Saúde, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Combate à doença

Antes do decreto, o governador Fernando Pimentel já havia anunciado medidas para conter o surto de febre amarela nas cidades afetadas. Em vídeo, o governador ressaltou que o Governo do Estado está implementando ações de prevenção nas regiões em que foram identificados casos da doença, incluindo a vacinação das populações que moram em áreas rurais.

“Estamos tomando as medidas preventivas, especialmente nas áreas afetadas da zona rural. Também estamos em contato direto com as prefeituras das cidades do entorno. Acionamos a Defesa Civil para apoiar a vacinação para que todos os moradores destas regiões sejam imunizados. Todo o necessário está sendo feito e, com a ajuda de todos e conscientização da população, vamos superar este momento”, afirmou Fernando Pimentel.

Agentes de saúde estão indo a áreas rurais das cidades afetadas para fazer a imunização. A distribuição das vacinas é feita de acordo com a solicitação das Regionais de Saúde, levando em conta a capacidade de armazenagem delas e de seus municípios. Além disso, também estão sendo reforçados os leitos de hospitais dessas localidades para atendimento de casos graves.

Ações educativas para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, a vacinação dos viajantes que se destinam à Área Com Recomendação de Vacina no Brasil e a investigação de todos os casos suspeitos são outras medidas de prevenção já anunciadas pelo Estado.