Oficina mecânica pega fogo em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE- Às 10h35 de ontem, um incêndio foi registrado em uma oficina mecânica de São João do Oriente. O fogo foi controlado por populares e os bombeiros de Ubaporanga fizeram o rescaldo do local. Havia um veículo incendiado no interior da oficina.

No local, estavam quatro pessoas que não se feriram, mas inalaram fumaça e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Ipatinga. Segundo informações repassadas aos bombeiros,um dos funcionários estava fazendo uma solda por baixo de um veículo, quando faíscas do equipamento teriam caído na mangueira de um cilindro de oxigênio.