Homem morre em acidente de carro em Dom Corrêa

MANHUAÇU – Adalto Alves de Melo, 54 anos, faleceu ontem depois de perder o controle da direção, rodar na pista, invadir a contramão e bater em outro veículo. O acidente aconteceu no KM 566 da BR-116, próximo ao distrito de Dom Corrêa, por volta das 13h.

O motorista do Blazer, placas DDD-0097 de Itapevi-SP, Áurio Ribeiro, contou que tinha saído de Águas Formosas, onde estava visitando parentes.Ele explicou que quando voltava com sua família para São Paulo e passava perto de Dom Corrêa, um carro “desgovernado”atingiu seu veículo. “O carro veio atrás do outro rodando e nos atingiu. Estávamos em cinco pessoas, minha esposa e minha cunhada se machucaram. Foi uma batida muito forte, não tive como desviar”, contou o motorista, ainda muito assustado.

Com o impacto violento, o motorista da Saveiro, Adalton, morreu na hora. Segundo o bombeiro militar Leivas, de Manhuaçu, a vítima ficou parcialmente preso às ferragens. Os bombeiros voluntários Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste socorreram as demais vítimas ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. As causas do acidente serão investigadas pela perícia da Polícia Civil.