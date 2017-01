Prefeitos da região participaram do evento. Visita do governador foi cancelada devido ao mau tempo

CARATINGA- Aconteceu durante ao final da manhã de ontem, o “Seminário Minas Gerais contra a Febre Amarela”. Estava prevista a presença do governador Fernando Pimentel, no entanto, devido às condições climáticas, o avião sobrevoou por Caratinga, mas não foi possível realizar o pouso.

O evento prosseguiu com prefeitos da região e representantes da Secretaria de Estado de Saúde. O superintendente regional de Saúde, Wagner Barbalho, fez um balanço das ações que estão sendo desenvolvidas para garantir o combate à doença nas regiões afetadas. “Encaminhamos uma equipe técnica do Estado, que já está aqui há duas semanas, dando todo o suporte técnico. Na quarta-feira (11) chegou uma equipe do Ministério da Saúde, que também veio dar suporte a toda a região, fazendo um grande diagnóstico. Tecnicamente, essa equipe vai fazer um relatório da realidade da região; vamosfazer o bloqueio com vacina, mutirão de vacina nos 13 municípios, inclusive sábado e domingo; entrar também com bloqueio de vetor, através do fumacê. Já estamos com dois carros de fumacê na cidade, estamos só acertando algumas questões administrativas para começar a rodar e fazer o bloqueio”.

Na área rural os trabalhos são ainda mais intensificados. De acordo com Wagner, a intenção é garantir que a vacina chegue a este público. Ele garante que há vacinas em estoque suficientes para toda a cobertura da região. “Vamos fazer a vacinação de casa em casa, vacinar 100% da população e também fazer o bloqueio com fumacê casa a casa. Temos as bombas costais e com isso vamos proteger a população. Continuar com mutirões, fizemos um cronograma de entrega de vacinas e não vão faltar. A partir de segunda-feira vai ter um caminhão estacionado no pátio da Polícia Militar em Ipatinga, que está cheio de doses para abastecer a região. A população pode ficar tranquila, todos serão vacinados”.

O secretário de Saúde de Caratinga, Giovanni Corrêa,fez um novo balanço sobre o número de casos suspeitos. Até a manhã de ontem, foram contabilizados 99 casos suspeitos na microrregião, sendo 46 de Caratinga. “Já foram nove óbitos, sendo um de Caratinga na zona rural, cabeceira do Suíço; um de Imbé de Minas, cinco de Piedade e dois de Ubaporanga. O que a população precisa entender é que a vacina é substituída assim que acaba nos postos, precisa ter uma rede de frios para recebê-la. De Belo Horizonte vem para Coronel Fabriciano, depois para nossa unidade e finalmente ao paciente”.

O secretário ainda recomendou que, a área urbana não precisa ficar em pânico, pois, todos serão vacinados. “Temos que esperar esvaziar para pegar outro lote, a prioridade é na zona rural. Não estamos com problema de vacinas, ontem recebemos 17 mil doses, não precisa ninguém dormir na fila, todos serão vacinados”, disse o.

Hoje e amanhã acontecerá um mutirão em todos os postos de saúde, enquanto houver vacina. Quando acabar o estoque, o município realizará a reposição.

PREFEITOS EM ALERTA

Os prefeitos da região estão atentos aos casos suspeitos e reforçam as ações em seus municípios. Para os chefes do executivo, o momento é de união de esforços, para enfrentar este período difícil e garantir a imunização na microrregião.

Márcio Elias de Lima e Santos, o “Marcinho”, prefeito de Inhapim, afirmou que a Secretaria de Saúde do município está mobilizada e que pretende dar uma resposta positiva à população. “A cidade está ansiosa e preocupada. E este seminário é mais uma ação dos nossos prefeitos, juntamente com o governador, mostrando a preocupação em buscar os caminhos para solucionar essa situação que estamos vivenciando em nossa região. Além da busca imediata das vacinas junto à GRS (Gerência Regional de Saúde) de Coronel Fabriciano, estamos mobilizando a Vigilância Epidemiológica do nosso município, para fazer uma prevenção, limpeza e conscientização dos nossos munícipes”.

Paulo de Oliveira, prefeito de Ipanema, também falou sobre as ações que estão sendo desenvolvidas e da importância da vacinação. “A primeira coisa é fazer o bloqueio, fazer a imunização em massa na população e esclarecer a situação. O agente transmissor na área urbana é o Aedes Aegypti e o perigo maior é esse. O apoio com a imunização da população ipanemenese é muito importante. Está sendo feito em toda a população da cidade e zona rural”.

Edinilson Lopes, prefeito de Piedade de Caratinga, município em que já foram registrados quatro óbitos e há casos oito suspeitos da doença,explicou que o maior aliado da população diante deste surto localizado é garantir a cobertura vacinal. “Piedade está no cenário desta epidemia, mas o que a prefeitura está fazendo é vacinando as pessoas, assim que as doses vão chegando e a prioridade é na zona rural onde é a situação de risco. Temos profissionais à disposição da população, teremos vacinações sábado e domingo se preciso. Em Piedade são quatro óbitos confirmados. A população de Piedade é em torno de nove mil habitantes, mais de duas mil já foram imunizadas”.

Outro problema que o prefeito quer evitar é o surto de Dengue, doença propícia no verão. Para isso,na próxima segunda-feira (16) começará uma campanha. “Encontramos o município com muito lixo, entulho nas ruas, vamos limpar a cidade e trabalhar de forma rápida e ágil, para que não tenhamos problemas com a dengue”, disse Edinilson Lopes.

De acordo com o coordenador de Saúde de Piedade de Caratinga, Ageu Quintanilha, uma equipe da Fundação Ezequiel Dias (Funed) já esteve na cidade e levou algunsmacacos mortos, além de mosquitos, para realização de análise. Ações educativas também estão sendo realizadas nas unidades de saúde. “Estamos preparados para enfrentar esta epidemia e teremos resultados positivos, o mais breve possível, a população pode ficar tranquila.Não precisa dormir nas filas”.

Gilmar de Assis, prefeito de Ubaporanga, que recentemente decretou estado de calamidade pública no município, em razão do número de casos suspeitos. Ele afirmou que não tem poupado esforços, para garantir que a população esteja protegida da febre amarela silvestre. “Estamos trazendo vacinas, focando na zona rural, onde tivemos três óbitos, mas acaba muito rápido. Hoje mesmo (ontem), temos 800 pessoas na cidade e 250 vacinas, decretamos estado de calamidade pública. Temos dois pacientes em estado gravíssimo. Pegamos o município falido, estamos fazendo o que podemos”.

Marcos Antônio do Carmo, o “Marquinho da Farmácia”, prefeito de Imbé de Minas registrou a sua mensagem de agradecimento a todos que têm trabalhado no combate à doença. “Pegamos a Prefeitura com muitas dificuldades, dentre elas esse surto. Mas, graças a Deus, tenho que muito agradecer principalmente os profissionais de Saúde, na pessoa da Rita de Cássia, que é a nossa secretária de Saúde, o empenho, dedicação do pessoal do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e PAM, que não estão medindo esforços para que a gente faça essa transferência desses pacientes. Infelizmente, tivemos um caso de óbito, mas ainda temos pra mais de 40 casos confirmados. Tivemos pacientes transferidos, tanto para Belo Horizonte, Governador Valadares, Ipatinga, mas essas transferências conseguirmos com apoio de todos esses profissionais”.

A prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães, ressaltou que o município trabalha com a prevenção. Até o momento, nenhum caso da doença foi registrado no município. “Primeiramente, estamos preparando a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e o Hospital César Leite para receber os pacientes da região, porque não podemos pensar só na cidade de Manhuaçu. E tomamos as medidas para imunizar a população. Estamos correndo atrás de vacina em número suficiente, para trazer uma tranquilidade. Mas, o que a gente quer pedir para a população é que colabore, para não deixar que o mosquito prolifere na zona urbana, como o da Dengue e têm que ser parceiros nossos, na limpeza, não deixar acumular água suja e nem lixo. Não temos nenhum caso confirmado , mas, temos pacientes da região de Ipanema internados no hospital. Ainda assim, nosso objetivo principal é proteger nossa população, para que nenhum morador, principalmente no entorno da mata de Simonésia, onde encontraram macacos mortos, sofra com a doença”.