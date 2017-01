Dois capotamentos são registrados em Santa Bárbara do Leste

ATENÇÃO A Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que uma nova remessa de doses da vacina contra a Febre Amarela está sendo disponibilizada pelas autoridades de saúde do Estado. As vacinas devem chegar a Caratinga na tarde desta quinta-feira (12). A Prefeitura informa, ainda, que as doses da vacina contra a doença estarão disponíveis amanhã, sexta-feira (13). No sábado, dia 14 de janeiro, um mutirão será realizado em todos os postos de saúde do município de Caratinga. A Prefeitura alerta os moradores que mantenham a tranqüilidade, pois, gradativamente, todas as pessoas que precisarem ser imunizadas receberão a vacina e ressalta que NÃO procede a informação de que 100 mil doses da vacina foram disponibilizadas para a cidade. Elas estão sendo disponibilizadas de maneira controlada para todos os municípios e regiões atingidas pelo surto, que inclui municípios do Vale do Rio Doce e Mucuri. A Prefeitura de Caratinga pede que as pessoas que se dirigirem à uma unidade de saúde tenham em mãos o cartão de vacina. Ele é o documento que assegura a comprovação do histórico de vacinação de todos os cidadãos. O mutirão de vacina contra a febre amarela se inicia no sábado (14), a partir das 8h.