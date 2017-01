Instituto CASU Social inicia aulas de tênis de mesa

Durante o mês de janeiro, crianças e adolescentes assistidos pelo Instituto CASU Social terão aulas de tênis de mesa duas vezes por semana. A iniciativa é uma parceria do 1º Clube de Tênis de Mesa de Caratinga com o instituto, que é mantido pela Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC). Dois membros do Clube, Fernando Campos e Riner Alves, realizaram uma demonstração do esporte para os assistidos no último dia 05.

Interessado pelas atividades do Instituto CASU Social, Fernando Campos levou seu próprio equipamento para a sede, localizada no bairro Santo Antônio. “Pretendo treinar professores e estagiários, para que desenvolvam atividades com os assistidos nos horários em que eu não puder. É um esporte que precisa de regularidade”, explica. Ao longo desse processo, o mesatenista irá orientar a aquisição de material e fazer visitas periódicas.

Entre os alunos, a expectativa é grande. A demonstração atraiu a atenção inclusive de quem já tinha alguma intimidade com as raquetes. “Já sabia muita coisa porque jogo na escola, mas aprendi o jeito certo do saque e acho que, com as aulas aqui, vou me sair bem. Quero disputar os Jogos Estudantis da minha escola”, conta Juan Pablo, de 14 anos.

O 1º Clube de Tênis de Mesa de Caratinga teve sua origem quando amigos que gostavam de pingue-pongue resolveram montar um grupo para jogar em horários definidos, com o objetivo de se divertir e manter a forma física. Logo, perceberam que os encontros regulares foram se tornando treino, praticando as regras do tênis de mesa oficial, que é reconhecido como esporte olímpico desde 1988.