Pedro Leitão é nomeado secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CARATINGA- Pedro Leitão assume o cargo de secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na próxima segunda feira (16), na Cidade Administrativa em Belo Horizonte. A nomeação foi publicada ontem, na Imprensa Oficial de Minas Gerais (IOF).

Pedro Leitão já foi secretário de Educação da Prefeitura de Caratinga, na gestão do prefeito João Bosco Pessine e de Desenvolvimento na gestão do prefeito Marco Antônio Junqueira. Atualmente é vice-presidente da Rede Doctum de Ensino, com atuação em diversos centros importantes dos Estados de Minas e Espírito Santo, como Teófilo Otoni, Juiz de Fora, Guarapari, Vitória, dentre outras localidades. O professor caratinguense é graduado em Administração e Comunicação Social, mestre em Administração e doutor em Ciência da Informação.

A Reportagem conversou com o secretário de Agricultura da Prefeitura de Caratinga, Alcides Leite de Mattos, que considerou a escolha de Pedro Leitão como uma “grata surpresa”. “Fiquei muito feliz com a notícia, para Caratinga foi uma surpresa muito positiva. O Pedro tem competência e é mais um nome de Caratinga em destaque no cenário estadual. Desejamos que a Secretaria de Agricultura de Caratinga siga em sintonia com a pasta que ele está assumindo, para fazermos um trabalho fortalecido em prol da nossa cidade”.

O prefeito de Caratinga, Dr. Welington também comentou a nomeação de Pedro e afirmou que ele já se mostrou atento à situação delicada enfrentada na cidade e se dispôs a contribuir. “Ele já falou que a Secretaria de Agricultura está à disposição para nos possibilitar o atendimento através do escritório do IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária), IEF (Instituto Estadual de Florestas), e demais órgãos do governo do Estado”.

A SECRETARIA

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) tem por finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, disciplinar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado, relativas ao fomento e ao desenvolvimento do agronegócio. Estão incluídas a agricultura familiar e as atividades agrossilvopastoris, e ao aproveitamento dos recursos naturais renováveis, ao desenvolvimento sustentável do meio rural e à gestão de qualidade, transporte, armazenamento, comercialização e distribuição de produtos.