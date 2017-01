Mais uma apreensão no “Bugiganga do sô Fuade”

CARATINGA- Polícia Civil e bombeiros militares realizaram na manhã de ontem, mais uma apreensão no estabelecimento comercial “Bugiganga do sô Fuade”, localizado à Rua Amós Batista (esquina ABC Hotel).

Há muitos anos o empresário Fuade Nacife, 72 anos, vende produtos variados em seu comércio, dentre eles artefatos explosivos e até munições para armas de fogo sem a devida licença, o que já resultou em sua prisão anteriormente.

De acordo com o tenente 6° Pelotão de Bombeiro Militar, Josimar de Melo Goulart, houve uma denúncia prévia em relação ao comércio de Fuade, mas um trabalho de fiscalização já estava sendo realizado pela corporação. “Desde que o bombeiro se instalou na cidade começamos a fazer fiscalizações e hoje, em conjunto com a Polícia Civil, foi feita operação para apreender o material que causa risco ao estabelecimento e a quem o utiliza”.

Ainda segundo tenente Josimar, o local não é adequado para a comercialização desse tipo de material, por ter outros estabelecimentos ao redor e até um hotel. Foi apurado ainda, que a licença para comércio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos do estabelecimento está vencida desde dezembro no ano passado.

Os outros materiais como artefatos de pólvora, veneno para matar animais (popularmente conhecido como chumbinho), munições calibre 44 de uso restrito, gás para recarga de isqueiro e carregamentos de cartuchos não podem ser comercializados, além de cigarros estrangeiros.

O advogado de Fuad, José Soares Valente disse que as munições encontradas no comércio, são restantes da última apreensão e que não foram levadas. Ele explicou que o comerciante foi preso em flagrante por estar com esse material. “O delegado determinou a prisão em flagrante, pois o Fuade tem o restante da apreensão da outra vez, munições de calibre privativo das forças armadas. Será levado para o presídio, mas tem 72 anos, é cardiopata gravíssimo, não aguenta uma semana de cadeia, por isso pedirei a soltura. Já o aconselhei a não vender explosivos aqui, essa casa tem 100 anos e nunca fechou, é tradicional de família, por isso continuou, mas é errado”, disse o advogado.

Sô Fuade foi detido e os materiais recolhidos.