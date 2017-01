17 FRASES DE JUNG QUE AJUDAM NO AUTOCONHECIMENTO

O site “O Segredo” mantém sua página sempre atualizada com artigos de cunho psicológico e filosófico e, recentemente, fez uma lista com citações do psicólogo Jung. Apesar das diferenças teóricas entre as abordagens Junguiana e a Terapia Cognitivo Comportamental, vejo nessa lista uma reflexão comum a todas as linhas terapêuticas e achei relevante compartilhar aqui nesse espaço também.

Carl Gustav Jung, psicoterapeuta e psiquiatra, pai dos famosos conceitos em psicologia: inconsciente coletivo, complexo, arquétipo e sincronicidade, entre outros, é também o fundador da psicologia analítica.

Como toda linha psicológica visa nos desafiar a mergulhar em nós mesmo em busca do autoconhecimento, seguem algumas citações dele para apreciação e reflexão do leitor do Diário:

“Se você é uma pessoa dotada, não significa que ganhou alguma coisa, significa que tem algo a devolver.”

“Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando-se consciente da escuridão.”

“Eu não sou o que aconteceu comigo, eu sou o que escolhi me tornar.”

“Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino.”

“Tudo o que nos irrita sobre os outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos.”

“A reunião de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas: se há alguma reação, ambos são transformados.”

“Conhecer sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as trevas de outras pessoas”.

“Não se apegue a alguém que está partindo, caso contrário você não vai encontrar aquele que está chegando.”

“Suas visões tornar-se-ão claras somente quando você puder olhar em seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, acorda.”

“Os erros são, afinal, os fundamentos da verdade, e se um homem não sabe o que é uma coisa, há pelo menos um aumento no conhecimento se ele sabe o que ela não é”.

“As pessoas farão qualquer coisa, não importa o quão absurdas, para evitar enfrentar suas próprias almas.”

“A solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de ser incapaz de comunicar as coisas que parecem importantes para si mesmo, ou de manter certas visões que os outros consideram inadmissíveis”. “A depressão é como uma mulher de preto, se ela aparecer, não a afaste, convide-a, ofereça-lhe um lugar, trate-a como uma hóspede e escute o que ela quer dizer”.

“Um homem que não passou pelo inferno de suas paixões nunca as superou.”

“Sua percepção ficará clara somente quando você puder olhar em sua alma.”

“Nós podemos pensar que conseguimos controlar totalmente a nós mesmos. No entanto, um amigo pode facilmente revelar algo sobre nós e do qual não temos absolutamente nenhuma ideia.”

Luciana Azevedo Damasceno – Neuropisicóloga e Terapeuta Cognitivo-Comportamental formada pela PUC Rio. Elogios, dúvidas e sugestões: llucianna@gmail.com