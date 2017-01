MAIS UMA APREENSÃO NO “BUGIGANGA DO SÔ FUADE”

Polícia Civil e bombeiros militares realizam na manhã desta quarta-feira (1), mais uma apreensão no estabelecimento comercial “Bugiganga do sô Fuade”, localizado à Rua Amós Batista. Dentre os materiais apreendidos estão artefatos de pólvora, veneno para matar animais (popularmente conhecido como chumbinho), munições calibre 44 de uso restrito, gás para recarga de isqueiro e carregamentos de cartuchos. A licença para comércio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos do estabelecimento está vencida. Também foi apurado o comércio ilegal de cigarros estrangeiros e depósito irregular de bebida alcoólica.

Sô Fuade foi detido e os materiais serão encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.