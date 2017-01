Pedro Leitão é nomeado secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

CARATINGA – Pedro Leitão acaba de assumir o cargo de secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A nomeação foi publicada nesta quarta-feira (11), na Imprensa Oficial de Minas Gerais (IOF).

A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA tem por finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, disciplinar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado, relativas ao fomento e ao desenvolvimento do agronegócio, nele incluídas a agricultura familiar e as atividades agrossilvopastoris, e ao aproveitamento dos recursos naturais renováveis, ao desenvolvimento sustentável do meio rural e à gestão de qualidade, transporte, armazenamento, comercialização e distribuição de produtos.