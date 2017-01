Centro de Assessoria Empresarial do UNEC oferece curso de cerveja a toda região de Caratinga e Vale do Aço

CARATINGA- O comércio cervejeiro no Brasil vem crescendo cada dia mais, não somente devido ao consumo das grandes indústrias, como a Ambev (proprietária da Brahma, da Skol e da Antarctica, entre outras) e a Femsa (produtora da Heineken e da Kaiser, por exemplo), mas também pela expansão das pequenas cervejarias e do aumento no consumo de estilos que fogem ao convencional. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), esse mercado é um dos que mais tem ofertado empregos no país, sendo responsável por cerca de 2,7 milhões de postos de trabalho ao longo da cadeia produtiva – fabricação, distribuição, comercialização.

Contudo, para os interessados em conhecer e aprender sobre a produção da bebida, muitas das vezes era necessário o deslocamento para as grandes capitais brasileiras. Aos poucos, cidades do interior vêm aderindo à prática e se inserindo no mercado, fazendo com que a qualificação da mão de obra chegue também às regiões metropolitanas e aos pequenos centros. “Acredito que agora estamos na etapa da ‘educação cervejeira’, com a expansão de cursos profissionalizantes. É um sinal de amadurecimento do público e do mercado, que está cada vez mais exigente”, acredita Rafael Reis, sommelier de cervejas.

Nesse sentido, Caratinga ganha destaque no Leste de Minas por receber, pela primeira vez, um curso completo de cerveja. O “Mundo da Cerveja Artesanal” terá início no mês de março e prevê aos participantes uma imersão total no assunto, passando por degustação de aproximadamente 30 estilos diferentes, a história das principais escolas cervejeiras do mundo, harmonização com alimentos e receitas culinárias, entre outras oportunidades. A temporada de aulas será composta sempre de uma parte teórica e prática e terá duração de cinco módulos, sendo um por mês aos finais de semana – tudo isso incluso num único investimento (valores sob consulta).

O curso será promovido pelo Centro Universitário de Caratinga (UNEC), em Caratinga – MG, através da parceria com a empresa Dos Reis, cervejaria e especialista em cursos e pesquisas relacionadas. Os professores serão Rafael Reis, sommelier de cervejas e gestor sensorial Dos Reis (Belo Horizonte – MG), Ramon Gontijo Garcia, sommelier e mestre da cervejaria Doscaras (Belo Horizonte – MG), e Leonardo Couto Nascimento, consultor em cultura cervejeira e professor de Harmonização de Cervejas e Gastronomia no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH).

“É um mercado em grande expansão. Nós construímos um curso para trazer à nossa região, através do Centro Universitário de Caratinga, com professores que estão há mais de 10 anos no mercado, altamente qualificados. A indústria da cerveja atualmente gera empregos, gera imposto, está contribuindo para o desenvolvimento da comunidade. Nossa proposta é tornar mais acessível essa oportunidade, formar profissionalmente pessoas capazes de produzir cervejas de qualidade e fazer a diferença entre os empresários e microempreendedores”, explica José Carlos Moreira, coordenador do Centro de Assessoria Empresarial (CAE) do UNEC, responsável pela parceria.

Em que consiste o curso?

Rafael Reis (Dos Reis): Serão cinco módulos, cada um com uma proposta. O primeiro e mais abrangente é de iniciação ao mundo da cerveja, para a pessoa que quer saber o que está comprando e o que está bebendo. Nessa etapa, faremos degustações das principais escolas cervejeiras e de aproximadamente 30 estilos diferentes. Outro módulo será o de harmonização, em que os participantes terão a oportunidade de experimentar pratos servidos com cerveja. A ideia é quebrar o mito de que cerveja não pode ir à mesa, como o vinho. As pessoas com certeza vão se surpreender, combinar cerveja com comida é uma coisa simples e fantástica!

Para aqueles que querem aprender como se faz uma cerveja, ofereceremos dois módulos: o de matérias-primas cervejeiras (água, malte, lúpulo, levedura e adjuntos) e o de produção caseira, com equipamentos simples e acessíveis. Sim, é possível fazer cerveja na varanda de casa ou dentro de um cômodo pequeno! Para finalizar, uma aula mais específica: de flavors cervejeiros, em que os participantes aprenderão a identificar as principais características e os principais problemas existentes em uma cerveja e como corrigi-los.

Quais os principais tipos de cervejas existentes e as principais origens?

Rafael: As principais famílias cervejeiras são as “ales” (/êious/), cervejas de alta fermentação, e as “lagers” (/láguers/), cervejas de baixa fermentação. A cerveja mais consumida no mundo – a pilsen – é uma “lager”, mas nem toda cerveja lager é clara, leve e refrescante. A cerveja bock, mais escura e potente, por exemplo, é uma “lager”. Existem também as “lambics”, cervejas de fermentação espontânea produzidas na Bélgica.

Existem quatro grandes escolas cervejeiras. A primeira inclui Alemanha, Áustria e República Checa, que tradicionalmente produzem cerveja “lager”. A segunda grande escola inclui a Inglaterra, a Irlanda e a Escócia, onde são produzidas sobretudo “ales”. Bélgica e França são também produtoras de “ales”, mas com características bem diferentes das cervejas inglesas. Atualmente, o país mais próximo de ser considerado uma escola é os EUA, com suas cervejas lupuladas.

Como você avalia o mercado cervejeiro do Brasil? A produção e o consumo.

Rafael: O mercado cervejeiro brasileiro é muito desigual: a grande indústria possui aproximadamente 98% do mercado; as microcervejarias (cerca de 300) disputam os 2% restantes. Quanto ao consumo, o brasileiro, ao contrário do que se pensa, não é um grande consumidor de cerveja, ele bebe em média 68 litros por ano. Já na República Checa, por exemplo, o consumo é de aproximadamente 160 litros por pessoa. Isso mostra que a margem de crescimento de produção e consumo aqui no Brasil é significativamente alta e a projeção para as próximas décadas é bastante positiva. O mercado é certamente promissor.

BOX:

INSCRIÇÕES ABERTAS

Na Av. Mocayr de Mattos, 271 – UNECursos

Informações: (33) 3322-7988; (33) 98813-0966 whatsapp

cae.unec.unec@gmail.com