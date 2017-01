Bandidos roubam R$ 800 em residência na zona rural

CARATINGA – Um assalto à residência foi registrado no Córrego dos Campinhos, zona rural de Caratinga, na última segunda-feira (9).

Militares realizavam patrulhamento no distrito de Dom Modesto, quando foram informados que um casal havia sido assaltado. As vítimas disseram que estavam dentro de casa quando foram surpreendidas pelos autores, que portavam garruchas. Eles roubaram R$ 800. Uma senhora que estava chegando ao local também foi rendida e trancada dentro do quarto com as demais vítimas.

Testemunhas observaram que os indivíduos estavam em uma motocicleta vermelha. Os militares conseguiram visualizar a motocicleta com dois ocupantes trafegando sentido a Bairro das Graças. Durante o cerco e bloqueio, o veículo foi abandonado na Rua José Alamar Brandão e os assaltantes fugiram, se escondendo em um matagal. Até o fechamento desta edição, eles ainda não haviam sido capturados.