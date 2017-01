Posto de saúde é furtado em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA- Um posto de saúde, situado à Avenida Nossa Senhora da Piedade, 292, centro de Piedade de Caratinga foi furtado na manhã da última segunda-feira (9). A PM deteve Walesson Eduardo Marinho Andrade, 19 anos e apreendeu dois menores, suspeitos de participação no crime.

A PM foi acionada pela enfermeira do posto de saúde, que ao chegar ao local para mais um dia de trabalho verificou que a porta estava arrombada. Estranhando o fato, ela decidiu conferir o interior do local e deu por falta de um aparelho televisor 32 polegadas e um aparelho de glicemia. Em outro endereço, os muros de uma loja de material de construção foram danificados e testemunhas avistaram cinco indivíduos praticando a ação.

A PM seguiu em rastreamento e chegou até a residência de um menor que confessou o furto e citou o nome dos outros participantes do crime. Ele ainda afirmou que o televisor havia sido escondido em um cafezal, na saída para o Córrego Caparaó. Na sequência, outro menor, que participou do crime, foi localizado no Bairro São José.

Walessom também confessou ter participado do furto e do crime de dano, juntamente com quatro menores e disse ter lhes aliciado a cometerem os crimes. Ele ainda afirmou que dois dos menores teriam trocado a televisão em uma quantidade de drogas no Polivalente, em Caratinga, sendo que lhe foi repassada certa quantidade de entorpecente. Porém, quando Wallessom avistou os militares se aproximando de sua residência, jogou a droga no vaso sanitário e deu descarga.

Os outros dois menores infratores não haviam sido localizados até o fechamento desta edição, bem como o material furtado não havia sido recuperado.

POLÍCIA