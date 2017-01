Na semana passada tomei a liberdade de dar um conselho para o novo ano, que chamei de Conselho n°1.

Estive meditando mais… Há outro que se sobrepõe, e eu o chamo de CONSELHO MAIOR.

Estou escrevendo do ponto de vista de um teólogo. E é óbvio que tenho algum conselho sobre a importância de cultivar o relacionamento com o nosso Criador. Aliás, o que podemos apreender nas Suas palavras de revelação mostra exatamente esse interesse profundo que Ele mantém em relação a nós, Suas criaturas criadas na Sua ‘imagem e semelhança’.

Ele usou seres humanos como você e eu para trazer estas palavras revelatórias sobre Si mesmo. Jeremias, ou, Yir-mey-a-hu (como sua mãe o chamava, https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Jeremias), foi um profeta do VI a.C. que teve alguns momentos de ‘birra’ com o Seu Criador. Mas no mesmo lugar (capítulo) em que ele maldiz o dia de seu nascimento (por causa do sofrimento que ele e seu povo passavam), ele também disse algo que creio ser uma boa base para o CONSELHO de hoje.

No capítulo 20, versículo 12, Jeremias escreve assim:

“Tu, pois, ó SENHOR dos Exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles; porque confiei a minha causa a ti.”

Como já mencionei, a situação estava ‘braba’. Cidade cercada; faltava água, comida. As mães eram até forçadas a sacrificar seus filhos menores para prover alimento para os adultos, especialmente para os homens de guerra, e por aí vai. Uma situação para lá de caótica segundo nossos parâmetros atuais. (Existe, porém, irmãos nossos mesmo aqui no Brasil passando por situação difícil. E talvez o que Jeremias nos revela pode vir bem a calhar em tais circunstâncias).

O que esta passagem nos diz:

O profeta tem e passa para nós uma visão do nosso Criador: SENHOR (com todas as letras maiúsculas) significa “aquele que está acima de tudo e de todos, soberano, em cujas mãos estão todos os atos e ações que acontecem no universo.) Para quem crê em um Deus assim (que é meu caso também), tudo é colocado ‘na balança’ no momento em que nos conscientizamos desta realidade maior: Ele pode tudo, a Sua vontade é soberana. E, para melhorar a nossa situação, Este que é tão majestoso, mas, grandiosamente magnânimo, está envolvido com CADA UM DE NÓS! Isso me deixa mais estupefato ainda, e a pergunta “Como?” tem que ficar de lado, para que o pensamento mais completo seja ‘passado’. Que este Deus se envolve em nossa vida e nos põe a prova, que Ele VÊ os pensamentos (isso vai além das nossas capacidades científicas atuais!) e o coração (isto é, nossas intenções, nossos desejos – se são totalmente egoístas, ou se realmente reconhecemos que o outro também tem os seus direitos!). Que envolvimento incrível esse, de um SER tão poderoso e maravilhoso. Mas, na continuação – eu quero crer que o profeta não somente conhece este Deus, mas, também, que ele possui um RELACIONAMENTO com Ele! “Permite que eu veja” é um pedido que se faz a alguém que se conhece, e com quem a gente já teve experiências boas, inclusive como esta: de ver o ‘malfeitor’, aquele que está nos causando sofrimento, ser vingado por Ele mesmo. Imagine! Em outro lugar esse Deus diz peremptoriamente “Minha é a vingança! Eu julgarei”. E, por último, neste pequeno trecho, vemos a base da ousadia do profeta: “porque confiei a minha causa a ti”! Ora, aqui está o segredo do mistério da fé:

c o n f i a r em Deus!

Assim, este é o nosso desafio para o novo ano, e o conselho maior: CRESCER NA CONFIANÇA EM DEUS. Cuidado, porém: o que está sendo afirmado não é algo formal, nem religioso – é, na verdade, uma coragem, um destemor peculiar, cujas raízes alcançam mais profundamente que razões, argumentos e, mesmo, doutrinas. Estão arraigadas na própria essência do Eterno!

Por isso, concluo: não importa o seu grau, envolva sua vida pessoal, seus alvos e seus problemas, seus projetos e dificuldades, com este elemento maior, que é o seu Criador, com o qual – como diz o compositor de Salmos – “faremos proezas”.

CONSELHO MAIOR, então: CULTIVE SUA AMIZADE COM DEUS. N’Ele a gente pode confiar!

