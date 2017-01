PAINEL 11-01-2017

Febre Amarela Silvestre I

Os postos de saúde de toda a região têm registrado movimento intensificado após a divulgação dos casos suspeitos de febre amarela silvestre. Todo mundo quer se vacinar, mas, é importante verificar a caderneta de vacinação e confirmar se já houve a imunização.

Febre Amarela Silvestre II

Outra questão importante é a situação dos macacos na região. A entrevista do biólgo Gleidson Freitas ao DIÁRIO DE CARATINGA repercutiu. Ele deixou a mensagem de que matar os primatas não erradica a doença. O alerta fica para as pessoas desinformadas, que o momento é de imunização e buscar se inteirar sobre a forma correta de prevençao à doença.

Boatos

Que a internet é terra fértil para boatos todos sabem. Por isso, é preciso ter cuidado ao compartilhar informações. Recentemente, ocorreu o boato de que a água da cidade estava contaminada. Agora, com a situação do possível surto da febre amarela silvestre, outras informações aleatórias estão surgindo e causando pânico desnecessário à população. As autoridades estão atentas e é delas que devem vir as fontes seguras de informação sobre a doença.

Inovação

Um produtor de Caratinga experimenta uma nova forma de produção: manga Palmer. O projeto piloto foi desenvolvido em sua propriedade, porque ele acreditou na necessidade de modernizar o mercado e contou com o apoio da Secretaria de Agricultura. É a criatividade na produção de Caratinga.