Indeferidos certificados de entidade beneficente de duas instituições de Caratinga

‘Associação Mãe Admirável’ e ‘Núcleo de Voluntários de Caratinga no Combate ao Câncer’ têm 30 dias para recorrer da decisão

CARATINGA- Foram publicadas na Imprensa Nacional duas portarias indeferindo a renovação dos certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, da Associação Mãe Admirável e do Núcleo de Voluntários de Caratinga no Combate ao Câncer. As instituições foram notificadas para apresentarem recurso administrativo no prazo de 30 dias a contar da data da publicação.

As duas entidades enfrentam dificuldades financeiras para sua manutenção e contam com a colaboração da população, por meio de doações. A situação do Núcleo do Câncer é ainda mais delicada e foi preciso até mesmo uma mudança de endereço da sede, plano desenvolvido para enfrentar a crise financeira que o Núcleo atravessa. A situação foi exposta no final do mês de outubro do ano passado, durante coletiva de imprensa com o oncologista Luís Eugênio de Andrade Filho.

O Núcleo do Câncer presta um serviço gratuito à população, com atendimento de fisioterapia, reabilitação, psicologia, terapia Reiki, serviço social e assessoria jurídica, dando todo o suporte ao tratamento na microrregião de Caratinga. Como estratégia, a instituição tem mantido além dos atendimentos, a entrega de medicamentos e suplementos nutricionais, que são caros para a população em tratamento. Mais uma alternativa encontrada pelo Núcleo tem sido promover eventos com objetivo de angariar recursos.

A reportagem entrou em contato com o fundador da Mãe Admirável, Aluísio Palhares, que destacou que entrou em contato com Flora Lima, coordenadora substituta do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde (DCEBAS/SAS/MS), que lhe confirmou a falta de apenas uma declaração a ser entregue pela entidade, para que o indeferimento seja revogado.

Segundo Aluísio, no ano passado houve uma mudança em que as comunidades terapêuticas passaram a ser tipificadas na área de Saúde e não mais assistência social; por isso faltou a análise de um documento que havia sido encaminhado em outubro de 2016, mas, devido ao recesso de fim de ano, não houve parecer.

O DIÁRIO DE CARATINGA também entrou em contato com a diretoria do Núcleo do Câncer, mas não houve resposta até o fechamento desta edição.