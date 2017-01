Ex-jogador enfrenta problemas com alcoolismo e esposa pede tratamento

CARATINGA- Ele era conhecido pela raça na zaga e habilidade nas jogadas aéreas. Anezio Felipe de Souza , o Fifi, foi zagueiro do CRB/Alagoas, na década de 70 e já disputou o campeonato estadual, no estádio “Pelezão”, além do Campeonato Brasileiro. Hoje, aos 66 anos, distante dos tempos de glória que viveu no futebol, Fifi enfrenta um sério problema com o alcoolismo.

O drama enfrentado pelo ex-jogador foi exposto por, Rosimeire Rodrigues, esposa de Fifi há 26 anos. “Quando conheci o Fifi ele já não jogava mais bola, trabalhava no Esporte Clube Caratinga. Era um homem forte, que só bebia socialmente, sempre correu atrás das coisas dele e trabalhador. Já apitou futebol, trabalhou no Dragão como preparador físico e agora aposentou. De uns dois anos pra cá tudo mudou”.

Diante da situação vivenciada pela família, Rosimeire faz um apelo para que seja disponibilizado um tratamento. Ela se emocionou e disse que teme pela segurança de Fifi. “Estamos pedindo uma internação pra ele. Sozinha, não estou conseguindo dar conta. Peço uma clínica, porque se continuar do jeito que ele está vai acabar morrendo. Ele já trouxe tantas alegrias para os caratinguenses e está morrendo aos poucos, isso me entristece. No mês passado de uma hora pra outra, todo mundo conversando, ele tentou pular a janela. Se não

tivesse uma colega minha na hora ele tinha pulado. Eu estava na cozinha, não tinha como fazer nada. Peço para me ajudar, não estou querendo dinheiro, só que ele faça um tratamento. Só eu sei o que estou passando (lágrimas). Ele sempre foi uma pessoa boa, trabalhadora e sempre acompanhei ele em tudo. Quero ver o Fifi que eu conheci, não o de hoje porque é muito triste”.

‘DESABAFO ASSIM’

A reportagem conversou com Fifi, que admitiu o vício em bebida e afirmou que deseja interrompê-lo. “A gente está vivendo, porque está respirando. E enquanto está respirando, está vivendo. Preciso só da ajuda de Deus, uma beberreira (sic) doida, preciso acabar com isso, que não leva a lugar algum. Bebo exagerado, se não parar pelo menos vou diminuir muito. Não quero ficar do jeito que fico mais não. Sinto raiva e quando fico com raiva primeiro lugar que paro é no botequim. Desabafo é lá. Não converso

com ninguém, sento no meu canto, pego minha cerveja e fico lá. Não vou bater em ninguém, nem brigar, então desabafo assim”.

Apesar dos problemas enfrentados, Fifi mostrou que continua se interessando por futebol e compartilhou uma recordação, dizendo que atualmente Caratinga não vive mais aqueles tempos em que ele fez parte. “Década de 80 vou até falar a escalação, se eu não perder algum nome na cabeça: Cacau, Milton Balaio, eu, Zezé e Ari, Altair Vermelho e Chulé, Danilo, Jésus e Juarez. Essa máquina. Depois veio Arthur, Guilhermino, Zezé, Heleno, Marcinho e César. Hoje o esporte está fraco, se compararmos a equipe que nós tínhamos”.

Quem se sensibilizar e quiser saber mais informações sobre o caso pode entrar em contato no endereço Rua Princesa Isabel, 473 ou pelos telefones 3322-1156, 9-9928-8953 e 9-99283181.