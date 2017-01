Homem morre após colisão frontal entre carros em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE- Um grave acidente foi registrado na noite do último domingo (8), na BR-116, km 544 em Santa Bárbara do Leste. Foram empenhadas equipes dos bombeiros militares de Caratinga e Anjos de Resgate de Santa Bárbara do Leste, para atendimento da ocorrência.

A colisão frontal ocorreu às 20h40 e envolveu dois veículos Fiat Uno, um conduzido por Marcos Antônio Pereira Júnior, que seguia sentido Ipatinga e o outro por Antônio Coelho da Silva, 66 anos.

Marcos Antônio ficou preso às ferragens e para seu resgate foi preciso o auxílio de um desencarcerador. Ele foi socorrido com fraturas no braço e fêmur, ambos do lado esquerdo do corpo. O motorista foi encaminhado pra o Pronto Atendimento Microrregional (PAM), pela equipe do “Anjos de Resgate”.

Já o motorista do outro veículo não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Ele foi retirado das ferragens pelos bombeiros militares.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local para os trabalhos de praxe. A Polícia Rodoviária Federal fez o controle do trânsito no local. As causas do acidente serão apuradas.