COLUNA ABRINDO O JOGO

Liga sob nova direção

Aquele abraço amigo do esporte, amigo da bola. Depois de uma breve pausa e um rápido descanso, começando 2017 com várias novidades. A primeira delas, a Liga Caratinguense de Desportos esta sob nova direção. Paulo Afonso deixa o comando da entidade máxima do nosso futebol. Na minha humilde opinião, sai de cabeça erguida. Mesmo muito contestado em várias oportunidades, o último certame promovido pela LCD foi sem dúvida um dos melhores dos últimos anos. Imagino que deixa o comando com a sensação do dever cumprido.

Quando imaginávamos um grande número de candidatos ao cargo, haja vista que muitos eram os críticos, que diziam serem capazes de fazer melhor, poucos surgiram com o propósito de assumir a presidência. Sendo assim, o mais “corajoso” dentre os poucos, parece mesmo ser o desportista Marcelo Cruz. De fala fácil e boas ideias, Marcelo deve assumir a LCD cheio de energia e disposição para implantar com a colaboração dos clubes aquilo que julgar ser o melhor para nosso futebol. Pelos nomes que tem convidado para formar sua equipe, não duvido que seja capaz. Porém, é bom ressaltar que a Liga Caratinguense de Desportos nasceu da união de clubes tradicionais de Caratinga e região, portanto, esses mesmos tem a obrigação de também participarem mais das decisões do nosso futebol. Só tem direito de opinar quem deseja ajudar. Boa sorte a nova diretoria da entidade.

Mineiros de volta ao trabalho

Parece que foi ontem que estávamos falando do final da temporada e da decepção com os três grandes de Minas. As férias passaram rápidas e eles já estão de volta ao trabalho. A chamada pré-temporada por aqui não chega a ser como nos grandes europeus. Porém, é de suma importância para uma sequencia vitoriosa.

O América, rebaixado a série B e com orçamento muito inferior aos demais, precisa aproveitar melhor a base pra formar um elenco competitivo. Além disso, as trocas e empréstimos são também um meio de reforçar o grupo. Entretanto, o fato de começar o ano com o mesmo técnico do ano passado é um ponto positivo.

O Atlético inicia uma nova filosofia sob o comando de Roger Machado. Adepto do bom futebol, jogado com posse de bola e ofensividade, acredito em bom trabalho do treinador gaúcho na Cidade do Galo. Por outro lado, qualificar o grupo e dar condições a ele é trabalho da diretoria que também cometeu suas falhas em 2016. Ter um grupo mais equilibrado é o desafio inicial. A pressão já começara pela conquista do estadual.

No Cruzeiro a cobrança pela conquista do Campeonato Mineiro não será menor. A Raposa, que passou em branco 2016, sai na frente por ter mantido o treinador e ter uma base formada. Sem falar que a filosofia de Mano Menezes já é conhecida pela maioria do elenco. A chegada de Thiago Neves é também um reforço importante. Porém, não vamos achar que chegará e jogará de início tudo que pode. Afinal, estava atuando num mercado onde se treina pouco e o nível de competitividade é bem menor. Levará um tempo pra se readaptar ao nosso futebol.

Copa inchada

O presidente da FIFA Gianni Infantino cravou que em 2026 a Copa será disputada por 48 seleções. Cada continente obviamente terá um número maior de vagas. Além da questão das vagas, outro ponto que será definido será o formato da competição. A proposta com mais força seria a de dividir as 48 seleções em 16 grupos com três times cada. Os dois melhores de cada grupo se avançam. Os 32 classificados então se enfrentariam em mata-mata. E assim até a final. Nesse formato, a Copa teria a mesma duração das últimas edições, cerca de um mês. Confesso que não sei se será bom para nível do futebol no Mundial.

Rogério Silva

Leia mais comentários acessando o site: www.diariodecaratinga.com.br