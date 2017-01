Além da Educação Física

Professor Gleison Damasceno lança livro e mostra que essa disciplina pode ser aplicada em outras áreas

CARATINGA – Para a maioria dos alunos, Educação Física não passa de uma diversão, mas para o professor Gleison José Damasceno, essa disciplina é muito mais importante e pode ser usada em outras áreas. Ele define o que o livro “Como tornar um professor de Educação Física de sucesso: Estratégias e técnicas de como conduzir as aulas e comportar no ambiente escolar” (Editora Baraúna) pretende mostrar: “Com mais de uma década atuando com perfis variados de alunos e em diversos ambientes escolares, desenvolvi técnicas e estratégias que irão ajudar a minimizar e acabar com muitos problemas que enfrentamos ao ministrar suas aulas”.

Conforme Gleison Damasceno, após o uso destas estratégias, além do professor tornar seu ambiente de trabalho mais seguro, “suas aulas serão mais motivantes, aprenderá a lidar melhor com os demais profissionais do contexto escolar e por fim, aprenderá regras de condutas para alcançar um alto grau de liderança e sucesso profissional”.

Graduado em Educação Física (licenciatura/bacharelado) pelo Centro Universitário de Caratinga (UNEC), pós-graduado em Futsal pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), professor Gleison Damasceno atua há mais de 10 anos como professor de Educação Física Escolar, trabalhando por três anos na rede estadual de ensino, foi coordenador de Núcleo do Programa Segundo Tempo, Monitor de Oficinas de Esportes no Projeto de Tempo Integral e Programa Mais Educação. Trabalhou por cinco anos como treinador de futsal para crianças e adolescentes e atualmente ministra treinamento de futebol de campo para crianças, faz parte da Comissão Organizadora de Eventos Esportivos junto a Secretaria de Esportes da Cidade de Piedade de Caratinga, fazendo parte do quadro de professores efetivos da área de Educação Física desta mesma cidade desde 2011.

O livro pode ser adquirido de três maneiras: diretamente com o autor, através do WhatsApp (33) 99145-0914, na livraria Caratinga, ou pelo site www.editorabarauna.com.br.

O DIÁRIO confessou com o professor, que deu mais detalhes de “Como tornar um professor de Educação Física de Sucesso: Estratégias e técnicas de como conduzir as aulas e comportar no ambiente escolar”.

Professor, como surgiu a ideia de escrever este livro?

Surgiu a partir de dois objetivos distintos. Primeiro para melhorar meu currículo profissional (Currículo Lattes); o segundo é que depois de trabalhar por mais de uma década com Educação Física Escolar com diversos perfis de alunos e em diversas localidades, percebi que o comportamento dos mesmos é padronizado, com raríssimas exceções, sendo assim, venho usando durante todos estes anos estratégias para manter os alunos motivados para as práticas das atividades; a forma de conduzir estas atividades; a maneira de lidar com o comportamento destes alunos e grande parte destas estratégias só se aprende com anos de experiência (na parte prática) e para não ficar com isto só para mim, resolvi escrever o livro ajudando muitos colegas de profissão.

Esta obra é especificamente sobre Educação Física, mas servir para outras matérias?

Sim. O livro é dividido em três tópicos, sendo apenas o primeiro específico para a área da Educação Física, já o segundo tópico pode ser facilmente usado por qualquer profissional que atua na área da educação fazendo a transferência e adaptação, e o terceiro e último tópico, refere-se à relação entre os profissionais e etiquetas básicas de comportamento no ambiente profissional.

Dentre os tópicos abordados, alguns chamam atenção, dentre eles, ‘Condutas para ser “admirado” e “estimado” no ambiente de trabalho escolar’ e ‘Os “sempre” e os “nunca” para ministrar as aulas’. Poderia fazer um breve resumo sobre esses pontos.

“Condutas para ser admirado e estimado”: Em essência, trata de como o profissional deve se comportar no ambiente escolar não apenas com os alunos, mas com todos os profissionais que compõem este ambiente, sabendo lutar pelos seus direitos, respeitar o direito dos outros, ser prestativo, ser bem humorado; deixar os problemas pessoais para serem resolvidos fora do ambiente escolar não “descontando” nas pessoas, evitar as fofocas que não são nada construtivas, e sendo assim, segredo se resume em duas palavras “neutralidade” e “empatia”. A partir desta postura, qualquer profissional conseguirá se relacionar bem com todos a sua volta, o que automaticamente o tornará admirado e estimado.

“Os sempre e os nunca”: Estas são as atitudes que os professores deverão ter no cotidiano escolar em relação aos alunos especificamente, ou seja, durante todo o ano letivo, o professor deverá aplicar as regras de tudo àquilo que os alunos deverão realizar todos os dias (sempre) e proibir ou impedir que os mesmos realizem tais comportamentos ou atitudes (nunca) para poder realizar satisfatoriamente o seu trabalho. Como exemplos entre vários citados no livro: “Sempre” chegar com antecedência todo o ambiente que será utilizado para a realização da parte prática das aulas como fator primordial de segurança aos mesmos para que não possa ter nenhuma surpresa desagradável (isto deve ser feito todos os dias, por isto SEMPRE); “Nunca” permitir que os alunos usem o material que será usado na aula sem sua permissão (hipótese alguma), pois se isto vier a acontecer, você perderá o respeito e controle dos alunos havendo desorganização e uma realização de trabalho ineficiente, por isto (nunca).

A Educação Física ainda é vista pelos alunos mais como um lazer do que como uma disciplina?

Sim. Durante as aulas de Educação Física, os alunos aprendem, desenvolvem, alcançam e superam os próprios limites, como e até mesmo mais do que em outras disciplinas, porém, a maioria das atividades é realizada de maneira lúdica, pois a mesma faz parte das aulas e para nós profissionais, sabemos que há muito valor agregado nesta ludicidade, enquanto que, para os alunos, principalmente se ainda muito jovens, não conseguem discernir o valor concreto e sua importância para sua vida a considerando apenas do ponto de vista lúdico (lazer) e esta realidade também acontece com alguns profissionais que tem uma visão errônea a este respeito, o que vem mudando nos últimos anos a reconhecendo e respeitando como DISCIPLINA, na qual é tão importante quanto as demais.

Em sua avaliação, quais os aspectos que mais mudaram no ambiente escolar desde o seu tempo de aluno para os dias de hoje?

Em um contexto geral, os pais, quase em sua maioria, deixaram de dar os apoios necessários básicos para seus filhos desenvolverem melhor no contexto escolar delegando todas as responsabilidades apenas para as escolas, o que na minha visão é o grande problema da educação nos dias atuais; outro fator primordial que infelizmente vem ocorrendo com maior frequência no âmbito escolar é o desrespeito (indisciplina) por parte dos alunos em relação aos professores e juntos deste fato a desvalorização profissional.

Falando especificamente das aulas de Educação Física, na minha época (anos 90), não havia professores formados na área, sendo ministrado por qualquer professor e a prática era realizada de “qualquer maneira” e isto culturamente criou esta imagem que Educação Física não é disciplina. Atualmente, houve um grande avanço, pois, além da Educação Física ter sido reconhecida, ser disciplina obrigatória no currículo escolar, é ministrada por profissionais com embasamento e conhecimento científico respeitando as fases de aprendizagem dos alunos, trabalhando para sanar as principais defasagens que os mesmos apresentam, além é claro, de termos locais apropriados, abundância de materiais e atividades para fazer este trabalho, tendo é claro que melhorar ainda e muito.