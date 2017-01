Casa pega fogo e é interditada pelos bombeiros militares

Fato foi registrado no Bairro Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA- Na manhã de ontem, os bombeiros militares foram acionados para combater um incêndio em uma residência, localizada à Rua 1° de Maio, Bairro Nossa Senhora Aparecida. Este é o segundo incêndio registrado em residência nesta semana, sob a suspeita de ato criminoso.

Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já haviam sido combatidas por vizinhos e móveis foram levados para a rua, com a ajuda do morador da residência, que estava desesperado. Segundo testemunhas, após uma discussão, uma mulher teria entrado na residência e ateado fogo. Após os trabalhos de combate às chamas, nem o morador e nem a suspeita foram localizados.

A casa foi interditada pelos bombeiros militares, uma vez que as chamas e o aquecimento provocaram rachaduras, comprometendo a estrutura do imóvel. “Não aconselhamos que nenhum dos moradores adentre essa casa, antes que a perícia venha e analise a estrutura”, recomendou o bombeiro militar, sargento Prates.

O vizinho José Paulo de Souza ajudou a debelar as chamas e explica que foi preciso um trabalho de equipe, para garantir a segurança dos moradores. “Estava na sala, vimos uma fumaça na casa. Cheguei lá, o fogo tinha pegado na cozinha e sala. Saí correndo gritando todo mundo e mobilizei os moradores, apagamos o fogo, abrimos a torneira, jogamos água. Graças a Deus não tinha ninguém dentro da casa, a chama era bem alta”.