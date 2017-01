Apreensão de armas em Bom Jesus do Galho

DA REDAÇÃO – Na tarde de sexta-feira (6), a Polícia Militar apreendeu uma espingarda calibre 36, uma espingarda modificada para utilizar cartuchos calibre 36, dois cartuchos intactos do mesmo calibre e um punhal na Rua Francisco Margarida Silva, Bairro Rondon Pacheco, em Bom Jesus do Galho.

Durante Operação Batida Policial, os militares foram informados que um jovem, 21 anos, teria armas em sua casa. Os policiais foram até a residência do denunciado, sendo recebido pelo seu pai. O homem autorizou a entrada na casa e levou os militares até o quarto do filho, onde as armas foram encontradas dentro de um guarda-roupa.

O jovem não foi localizado, pois segundo o pai, estaria em viagem para a cidade de João Monlevade. As armas foram recolhidas e entregues na Delegacia de Polícia Civil.