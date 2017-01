Homem baleado após confusão em baile funk

CARATINGA – Alexandro da Silva Camilo, 36 anos, foi vitima de tentativa de homicídio ocorrida na madrugada de ontem. A ocorrência foi registrada na Travessa Jair Fraga Galofante, Bairro Salatiel. Conforme a vítima, o crime aconteceu após ele deixar um baile funk, local onde teria se envolvido numa confusão.

A Polícia Militar recebeu denúncia de que haveria um homem baleado no Bairro Salatiel. Os militares foram ao local e encontraram a vítima. Alexandro disse estava num baile funk, na região do Bairro Esplanada, e que houve um desentendimento com alguns indivíduos. Ele relatou que após a confusão, deixou o baile e foi para sua casa. A vítima acrescentou que na Travessa Jair Fraga Galofante surgiu um indivíduo usando capacete e que efetuou disparos de revólver. Alexandro informou que mesmo atingido, lutou contra o autor, mas ferido, perdeu a força e caiu ao chão.

De acordo com Alexandro, foi possível perceber que o autor tentou fazer outros disparos, mas as munições tinham acabado. Após esse fato, o autor fugiu pela BR-116.

A vítima não soube precisar o local exato do baile e nem quem seriam as pessoas com quem teve desentendimento. Alexandro foi levado ao Pronto Atendimento Microrregional (PAM), onde foram constatadas uma perfuração de entrada na orelha esquerda e outra de saída no lado esquerdo do pescoço, além de outra perfuração no ombro direito.

Até o final dessa edição, a vítima se encontrava internada aguardando avaliação médica de uma possível transferência para maiores cuidados. A PM fez rastreamento, mas o suspeito não tinha sido localizado.