Desavença familiar pode ter motivado homicídio em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O jovem Matheus Felipe da Silva, 18 anos, foi assassinado na noite desta sexta-feira (6). O crime, que aconteceu no Córrego Cachoeira Alegre, teria sido motivado por uma desavença familiar. Um suspeito de autoria já foi identificado.

Primeiramente, a Polícia Militar foi informada que no Córrego Cachoeira Alegre teria ocorrido uma troca de tiros e que haveria uma vítima. Quando os militares chegaram ao local, encontraram Matheus caído ao chão e sem vida.



LEVANTAMENTOS

A PM fez levantamentos e constatou que a vítima estava em um bar junto de sua namorada, porém a garota foi embora e Matheus ficou por mais meia-hora no estabelecimento. Assim que Matheus foi para casa de sua namorada que ele foi surpreendido por disparos que acertaram suas costas, seu ouvido direito e a sua perna esquerda.

SUSPEITOS

Em contato com familiares da vítima, os policiais foram informados que Matheus possuía desavença com uma pessoa da família e o motivo seria um homicídio, onde uma pessoa teria sido morta com a ajuda de Matheus.

Os policiais foram até a casa desse suspeito, identificado como Rodrigo Rosa Ferreira, 19, e encontraram o pai e o irmão do acusado. Inicialmente eles ficaram em silêncio, mas a PM teve acesso ao telefone do irmão do suspeito e num aplicativo havia conversas onde comemoravam a morte de Matheus.

O irmão disse aos policiais que Rodrigo seria o autor. Os policiais chegaram a ir até a casa da companheira desse acusado, mas ele não foi encontrado. Parentes do suspeito fizeram contato pedindo para que ele se entregasse, mas segundo a PM, ele afirmou que estaria distante e que não compareceria para ser preso.

O suspeito não tinha sido detido até o final dessa edição.