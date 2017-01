PAINEL 08-01-2016

Café

As cotações do café em Nova Iorque recuaram 1355 pontos no mês de dezembro, enquanto no mesmo período o dólar se desvalorizou quase 4 % frente ao real. Esse movimento das cotações praticamente paralisou o mercado físico brasileiro nas duas últimas semanas de 2016 e também nesta primeira semana de 2017. Pelo visto, o exportador está com volume de café para entregas futuras para este mês e o produtor nada satisfeito com os preços praticados pelo mercado.

Trump e o café

O surpreendente resultado das eleições americanas, com a inesperada vitória de Trump, trouxe incertezas políticas e econômicas para os EUA e para o restante do planeta, levando os mercados ao redor do mundo a se reposicionarem. No café, apesar dos fundamentos apontarem para um precário equilíbrio entre produção e consumo mundial, até o final de dezembro último os operadores derrubaram em quatro mil pontos as cotações na ICE Futures US, o que significa 40 dólares ou então algo perto de R$ 140 por saca de café fino.

Posse de Trump

As tensões internacionais já eram altas e cresceram muito com a vitória de Trump, que a partir do próximo dia 20 assume a presidência dos EUA. No Brasil, se somarmos a esse cenário a imensa crise política e econômica que estamos enfrentando como herança da desastrada administração anterior, fica muito difícil qualquer prognóstico sobre o desenrolar da economia neste ano no Brasil.

Fundamentos no mercado do café

No café, os fundamentos: consumo em alta, baixos estoques mundiais, incertezas climáticas, término dos estoques brasileiros – maior produtor e exportador mundial, além de segundo maior consumidor, que agora passa a depender apenas de sua produção anual – apontam para mais um ano de preços sustentados e em alta. O cenário político e econômico dificulta uma visão mais clara do que acontecerá com o mercado, mas tanto produtores, empresas do ramo como exportadores percebem que será ano não muito diferente de 2016 com expectativa de melhoras.

Brasil importando café

Já na próxima semana teremos um intenso debate sobre os estoques de conilon no Brasil e a pressão das indústrias de café torrado e solúvel para que o Governo Federal autorize a importação de café, o que trará imensos prejuízos aos cafeicultores brasileiros. Nossos produtores atendem a rígidas leis trabalhistas, fiscais e ambientais, imensamente mais brandas, ou inexistentes, na maioria dos países concorrentes do Brasil na produção de café. As instituições que defendem os produtores são veementes contra o Brasil importar café, ao passo que os torrefadores não veem a ideia ruim, pelo contrário, beneficiará o setor.

Política

A primeira semana dos novos prefeitos na região foi de muito tumulto interno nos bastidores da política, e de nomeações. Em Caratinga, o prefeito Dr. Welinton segue a lista de nomeações para cargos importantes, tendo como secretário de Agricultura- Alcides Leite; superintendente de Obras, Márcio Santos e superintendente de Meio Ambiente, Silas Carvalho. Aos poucos, o prefeito vai formando sua equipe administrativa.

Febre Amarela Silvestre

Na primeira semana administrativa, o novo secretário de Saúde, Dr. Giovanni tomou um baita susto com os casos suspeitos de febre amarela silvestre em Caratinga. Apesar da preocupação, por um lado, a sorte é que o novo secretário tem experiência no setor, por ter sido médico na região amazônica e tem conhecimento para administrar problemas deste nível. Vamos aguardar notícias a respeito dos diagnósticos.

Hospital Nossa Senhora Auxiliadora

O prefeito Dr. Welington já nomeou assessores diretos para acompanhar o processo de intervenção do Estado no hospital. Nos bastidores, o caminho é direto e sem rodeios. Se a intervenção for identificada como algo que realmente resolverá os problemas do hospital, a instrução é para apoio total. Agora, se for apenas para jogar para galera, uma maquiagem para inglês ver, a nova gestão já irá iniciar processos alternativos no setor de saúde, sem a presença do hospital. Vamos torcer que as coisas encaminhem para o bem, com a devida austeridade, sem politicagem e com coerência como modelos que já deram certos e que a comunidades foi a real beneficiada.

Sucateamento

Outro assunto que está nos bastidores da Prefeitura é o sucateamento da frota de Caratinga. Segundo apurações preliminares, 80 % da frota estariam no estaleiro. É possível que boa parte dos veículos vá a leilão e novas políticas públicas para o setor deverão ser adotadas.

Segurança Pública

O assassinato envolvendo o empresário caratinguense, Aldo Facchini nesta semana, chocou a cidade de Caratinga. Aldo, muito querido na cidade, se tornou comentário nas esquinas, nos cafés, nas empresas e em toda região as pessoas cobram das autoridades competentes notícias a respeito do episódio, respeitando, é claro, o exercício do trabalho dos investigadores. A prisão do culpado é aguardada pela comunidade, que espera que a polícia mineira dê uma resposta rápida a essa terrível crueldade.

Mauro Lopes

O deputado Mauro Lopes que já foi secretário de Segurança Pública no governo de Itamar Franco e muito respeitado e ouvido pelas lideranças policiais do Estado, tem a força necessária para cobrar empenho das autoridades. Esse crime brutal não só abalou os familiares, mas toda a sociedade regional caratinguense.