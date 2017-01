Secretário de Agricultura e superintendente de Obras são empossados

CARATINGA- Foram empossados na manhã de ontem, para compor a equipe de governo de Dr. Welington, o secretário de Agricultura, Alcides Leite de Mattos Sobrinho e o superintendente da Secretaria de Obras, Márcio Alves dos Santos.

Alcides é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal de Lavras e possui especialização em Fertilidade e Manejo do Solo, pela mesma instituição de ensino. Ele ainda é bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Rio Doce. O novo secretário ainda acumula experiência como gerente regional do Instituto Estadual de Florestas (IEF), cargo exercido por 20 anos; além de ter sido secretário de Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Obras, durante o governo do ex-prefeito José de Assis.

O prefeito Dr. Welington justifica a escolha de Alcides, pelo currículo que traz expectativas de um trabalho integrado e em prol de recursos para o município. “Primeiro pela capacidade técnica e depois, obviamente, pela proximidade também com a pessoa. Entendemos que a Secretaria de Agricultura é de importância para nosso município, de onde saem os principais recursos da economia de caratinguense. Fizemos o convite, que prontamente foi aceito por ele e a gente espera que agora, no decorrer dos quatro anos nós estejamos junto e que realmente a Secretaria converta para o nosso município o que esperamos”.

Dr. Welington ressalta que o secretário enfrentará um grande desafio, tendo como prioridade, incialmente, a reestruturação da Secretaria, principalmente, do maquinário que é utilizado na zona rural. “A estrutura é praticamente zero. Recebemos uma Prefeitura com 95% ou mais dos veículos todos sucateados. A frota que possivelmente estaria em

condição de circular não está tendo essa possibilidade. Algumas viagens já foram feitas a Belo Horizonte e Ipatinga nos primeiros dias, os veículos já deram problema, então praticamente sem veículo para fazer o transporte e na Agricultura não é diferente. São máquinas sem motor, pneu, faltando freio, enfim, condições precárias. Vamos buscar agora, mesmo sabendo da dificuldade financeira do município, recuperar esse maquinário e aquelas que não tiverem mínima condição de serem utilizadas, realizaremos um leilão para tirá-las do patrimônio da Prefeitura e a oneração financeira dos cofres da Prefeitura. A partir daí, fomentar a vinda de empresas direcionadas principalmente à cultura do café. Obviamente, dar aos proprietários rurais a possibilidade de produzir algo mais que não seja o café e que seja revertido em dinheiro”.

A Secretaria de Obras será um braço da Secretaria de Agricultura, que terá o apoio de Alcides junto ao superintendente Márcio, para o seu gerenciamento. “O secretário de Agricultura ficará responsável pela pasta. Obviamente que de forma indireta, porque diretamente o superintendente estará à frente desta pasta. Para assinatura de documentação se faz necessário o secretário, então o Alcides fará esse papel também na Secretaria de Obras.”

A escolha do superintendente também foi justificada por Dr. Welington, que deu prioridade a uma pessoa que tivesse fácil comunicação com o servidor público. “Percebemos que o Márcio tem uma facilidade de relacionamento com as pessoas, já demonstrou nas outras funções que desempenhou em outras administrações e é isso que entendemos ser preciso hoje na Secretaria de Obras, que todos reclamam ser difícil de trabalhar. Percebemos que não são os funcionários, é a maneira como se conduz os funcionários que estão lotados. E o Márcio é uma pessoa que tem um profundo conhecimento de Caratinga. Ontem (sexta-feira) já pudemos perceber a diferença de trato com os funcionários”.

EXPECTATIVAS

Alcides Leite comentou da gratidão de saber que poderá contar com a contribuição de outras pessoas que têm experiência na área e que espera ter um bom relacionamento com a Câmara Municipal. “O Welington me presenteou colocando em uma secretaria que é muito importante. Encontrei várias pessoas amigas, tive a presença de vereadores que certamente darão apoio no Legislativo; ex-secretários que fizeram brilhantes trabalhos na Secretaria e tive contato direto com profissionais capacitados, que a gente já conhece e convive no dia a dia. Percebo que temos que fazer um trabalho visando os projetos já existentes, de outras gestões, que já são sucesso e ao longo do tempo colocar novos projetos que venham a agregar valor a agricultura e agronegócio em Caratinga”.

O novo secretário ainda falou sobre a necessidade de capacitação dos produtores, frente às exigências do mercado e que pretende estar atento a outras atividades que possam gerar lucratividade ao homem do campo. “Isso sempre será uma prioridade em Caratinga na minha visão técnica. Caratinga tem uma monocultura do café muito forte. A gente tem que trabalhar em duas vertentes com essas culturas de criar cada vez mais competitividade no nosso café, porque exige muita tecnologia. Temos que levar produtor a essas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, para que o café caratinguense tenha cada vez mais produtividade e qualidade, para sermos competitivos não só nossa região, mas em outros locais. E temos que enxergar em média e longo prazo, culturas que possamos adaptar para que Caratinga não fique refém da cafeicultura, porque é uma cultura cíclica, de altos e baixos na economia”.

Outro ponto comentado por Alcides é tornar a cidade atrativa a investidores e fortalecer a estrutura de armazenagem de café. “É interessante trabalharmos para trazer exportadores de café para Caratinga. Em Manhuaçu tem 17 exportadoras e em Caratinga está instalando agora a Olam. Acho que Caratinga tem uma importância em seu parque cafeeiro, tal como a região de Manhuaçu. Vamos ver a possibilidade de atrair investidores para Caratinga nesse setor. Caratinga está precária na estrutura de armazenamento, no passado já esteve melhor, a Secretaria de Agricultura mesmo era um armazém de café que foi desativado, então temos que rever isso com política pública e estrutural para nossas colheitas futuras”.

Márcio Alves dos Santos, nomeado como superintendente de Obras pretende utilizar sua experiência na Assistência Social para motivar os funcionários e buscar resultados satisfatórios. “Quero agradecer a escolha que o prefeito fez, é um desafio. Encontramos uma Secretaria que foi praticamente abandonada, mas, que vamos, em comunhão com toda a equipe e o secretário de Agricultura, trazer o melhor resultado e trabalho que a população merece. Contamos com a consciência da população para este momento dos levantamentos iniciais e que possamos dar a resposta, posteriormente”.