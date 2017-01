Bando faz assaltos nas zonas rurais de Caratinga e Vermelho Novo

Um suspeito foi preso e teve o carro apreendido

CARATINGA – Um bando tem agido na região e promovendo uma série de crimes. Somente nesta quinta-feira (5) foram quatro assaltos. Porém a Polícia Militar prendeu um suspeito e recolheu o veículo Peugeot 206 (matéria publicada na edição de ontem do DIÁRIO intitulada ‘Após três assaltos em sequência, suspeito é preso e tem carro apreendido’). Na edição de hoje, apresentamos detalhes destes crimes.

PRIMEIRO ASSALTO

O primeiro assalto aconteceu no Córrego Serra Mãe de Deus, zona rural de Vermelho Novo. Funcionários da empresa Unipaz estavam na região para vender planos de saúde quando foram abordados por indivíduos que estavam num Peugeot 206, cor prata. Dois homens desceram do carro e anunciaram o assalto. Eles usavam toucas ninjas e portavam armas. Os bandidos renderam as vítimas e tomaram três celulares, talão de cheques, cartões de crédito, documentos pessoais e R$. 1.036. Depois do crime os bandidos fugiram levando o Fiat Uno usado pelos funcionários da Unipaz. Um dos marginais chegou a efetuar um disparo como forma de intimidação.

SEGUNDO ASSALTO

Uma funcionária da Unipaz acionou a PM e contou sobre o crime. De imediato, a PM realizou cerco e bloqueio, porém a funcionária fez novo contato e informou que o carro tem sistema de rastreamento e o veículo foi detectado próximo ao distrito de Dom Corrêa, zona rural de Manhuaçu.

Enquanto fugiam, os bandidos cometeram outro assalto. O marginal que dirigia o Fiat Uno ‘fechou’ outro veículo e rendeu seus ocupantes, tendo roubado 900 reais e outros produtos.

O trio fugiu no Peugeot e deixou o Fiat Uno roubado, que foi recolhido pela PM.

TERCEIRO ASSALTO

O outro assalto aconteceu no Córrego São Silvestre, zona rural de Caratinga. Os militares compareceram ao km 6 da MG-425. Uma das vítimas disse que estava em seu bar, localizado às margens da rodovia, quando foi surpreendida por dois indivíduos. Conforme a vítima, um dos bandidos é alto, claro, vestia camisa azul e calça jeans. Este marginal ainda portava um revólver. Já o comparsa é moreno e baixo. Eles anunciaram o assalto e roubaram R$ 1.100, dois cheques nos respectivos valores de R$ 880 e R$ 750, além de documentos pessoais e o celular de seu filho. De acordo com a vítima, os autores fugiram sentido Caratinga num automóvel Peugeot, cor prata.

QUARTO ASSALTO

Nesse ínterim, outra vítima ligou para a PM e contou que estava na estrada de acesso ao povoado de Santa Efigênia, quando foi rendida por assaltantes que saíram de um Peugeot e roubaram sua picape Fiat Strada, placa HGW-5631 e fugiram sentido a Dom modesto.

Os militares montaram cerco e bloqueio e encontraram o veículo Peugeot, placa HCJ 5889, na estrada que liga ao distrito de Dom Lara, nas proximidades da Portelinha. Joaquim Dionísio Rodrigues estava ao volante e acabou detido pelos militares, sendo conduzido para Delegacia de Polícia Civil. Alguns itens encontrados no carro foram reconhecidos pelas vítimas como sendo seus pertences.

Conforme a PM, nos últimos dias alguns roubos têm acontecido na região e possuem muita semelhança no modus operandi e sempre contam com o apoio do veículo Peugeot cor prata.

Até o final dessa edição os outros autores não tinham sido detidos.