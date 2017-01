Irmãos foragidos da justiça são capturados em São João de Oriente

DA REDAÇÃO – Uma operação da Polícia Militar, desencadeada no final da tarde desta quinta-feira (5), resultou nas prisões dos irmãos Ramon de Oliveira Silva, 28 anos e Francislei Botelho da Silva, 23; ambos foragidos da justiça e suspeitos de praticar vários crimes na região.

A PM foi informada sobre as ações dos suspeitos. Diante da situação, foram feitos levantamentos e os policiais descobriram onde Ramon e Francislei estavam escondidos na região do Córrego Santo Estevão, zona rural de São João do Oriente. Foi feito monitoramento e quando a dupla seguia numa motocicleta, foi cercada pelos militares, porém não obedeceu a ordem de parada.

Durante a tentativa de fuga, o rapaz que estava na garupa atirou contra os militares, que reagiram aos disparos, porém não houve vítimas. Instantes depois, os suspeitos caíram ao chão quando o piloto da moto tentou se desviar de alguns animais.

Ramon foi capturado em seguida, mas Francislei entrou num matagal e foi detido posteriormente com ajuda do canil da PM. A moto, que era roubada, foi recolhida pela Polícia Militar e levada ao pátio credenciado. Os militares apreenderam uma carabina calibre. 44 cinco munições intactas do mesmo calibre, além de uma espingarda de pressão, uma bucha de maconha, celular, cordão e pingente de ouro.

A dupla foi detida e conduzida para Delegacia de Polícia Civil.