FILMES COM APENAS UM PERSONAGEM

O cinema normalmente exige bastante de seu elenco, tanto no patamar psicológico, rendendo excelentes conflitos e diálogos, como no patamar físico, em cenas de ação e aventura. O que dizer quando um determinado ator ou atriz é escalado para ficar em cena a maior parte do tempo de um filme? Esta superexposição já rendeu inúmeros prêmios e atuações inesquecíveis. Relembre alguns filmes que têm apenas um personagem na maior parte do tempo.

O VELHO E O MAR (EUA/1958 – De John Sturges – Com Spencer Tracy, Felipe Pazos)

Depois de mais de oitenta dias, um velho pescador não consegue pescar nada. Apesar da fidelidade de um menino que traz café e comida ao homem diariamente, a sorte não está ao seu lado. Porém, ele não desiste e algo surpreendente acontece. Baseado na obra homônima de Ernest Hemingway.

A HONRA SECRETA (EUA/1984 – De Robert Altman – Com Philip Baker Hall)

O filme mostra Richard Nixon, ex-presidente americano, em uma sala com pouca luz, sozinho, e relembrando sua infância e juventude. Ele também descreve as supostas verdadeiras razões que o colocaram no escândalo do Watergate, que resultou no seu afastamento da presidência.

NÁUFRAGO (EUA/2000 – De Robert Zemeckis – Com Tom Hanks, Helen Hunt, Paul Sanchez)

O funcionário executivo da FedEx, Chuck Noland, viaja a trabalho para a Malásia quando o avião da empresa cai sobre o Oceano Pacífico durante uma tempestade. Chuck é o único sobrevivente e vai parar em uma ilha deserta. A partir de então, ele precisa aprender a conviver com a solidão, sobreviver na ilha e não perder as esperanças de ser resgatado. Tom Hanks contracena quase todo o tempo sozinho ou no máximo com uma bola que ele chama de Wilson.

EU SOU A LENDA (EUA/2007 – De Francis Lawrence – Com Will Smith, Alice Braga, Salli Richardson)

Um vírus é criado pelos humanos e se espalha rapidamente pela cidade de Nova York, deixando como único sobrevivente na cidade, e talvez no mundo, o cientista Robert Neville. Ele tenta achar uma saída para reverter os efeitos do vírus enquanto tenta achar novos sobreviventes. A trama consegue passar para o espectador toda a solidão e desespero do protagonista ao mesmo tempo em que explica através de rápidos flashbacks sua motivação em continuar tentando mudar o que restou do mundo.

LUNAR (Reino Unido/2009 – De Duncan Jones – Com Sam Rockwell, Kevin Spacey)

Um homem experimenta uma crise pessoal enquanto se aproxima do final de uma missão de três anos para minerar hélio na Lua. Ele só tem como companhia um robô-computador chamado Gerty. Devido à ansiedade em voltar para casa, começa a desenvolver uma espécie de paranoia.

127 HORAS (EUA–Reino Unido/2010 – De Danny Boyle – Com James Franco, Kate Mara)

Ao explorar um cânion em Utah, nos Estados Unidos, o alpinista Aron Ralston fica preso em uma fenda quando uma pedra cai. Nos dias que se seguem, Ralston examina sua vida e considera suas opções, as quais o levam a uma situação angustiante. Aron precisa tomar uma atitude para que possa se libertar e tentar voltar para a civilização. Indicado a 6 Oscar.

ENTERRADO VIVO (Espanha-EUA-França/2010 – De Rodrigo Cortés – Com Ryan Reynolds, Robert Paterson)

Um motorista de caminhão civil no Iraque, Paul Conroy cai nas mãos de rebeldes. Depois de um tempo indeterminado, Paul acorda em um caixão, com um isqueiro e um telefone celular. Paul precisa lutar contra o pânico e o desespero enquanto espera por um socorro que pode não chegar a tempo, pois o oxigênio está acabando.

AS AVENTURAS DE PI (EUA-Taiwan/2012 – De Ang Lee – Com Suraj Sharma, Irrfan Khan, Rafe Spall, Gérard Depardieu)

Um escritor procura Pi Patel, um sujeito que, quando jovem, sobreviveu a um desastre em alto mar. Ele então ouve do próprio Pi Patel suas experiências em alto mar, enquanto estabelecia uma conexão com o outro sobrevivente: um tigre de bengala chamado Richard Parker.

ATÉ O FIM (EUA/2013 – De J. C. Chandor – Com Robert Redford)

Depois da colisão com um container em alto mar, um navegador tenta sobreviver a todo custo até encontrar algum navio que o resgate. Redford, que para muitos merecia pelo menos uma indicação ao Oscar de melhor ator, não fala nem meia dúzia de palavras, porém com gestos e expressões já traduz o desespero, esperança, desilusão, abandono e outros sentimentos que o permeiam durante a história. Não há flashbacks, nenhuma dica da vida do protagonista. Não sabemos quem ele é, só o que interessa é saber os meios que ele vai usar para tentar sobreviver.

GRAVIDADE (EUA/2013 – De Alfonso Cuarón – Com Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris)

Uma engenheira médica e um astronauta trabalham juntos em uma estação espacial quando um acidente faz com que eles precisem lutar pela sobrevivência. Ganhou Oscar, sucesso de crítica e público, o papel da carreira de Sandra Bullock, a melhor imersão em 3D do cinema e o filme mais impactante de Alfonso Cuarón. A todo o momento, estamos com a visão da Terra como plano de fundo, parecendo ao mesmo tempo tão próximo e tão distante. Os conflitos internos da protagonista também estão sempre evidentes, dividindo-se entre a motivação de seguir em frente e o questionamento de deixar de lutar para conseguir voltar à Terra. E além de tudo isso, os obstáculos vão acontecendo a todo o momento, propondo novos desafios para a personagem.

Warny Marçano é blogueiro do WCinema (www.wcinema.blogspot.com), composto por resenhas de filmes e notícias em geral da sétima arte.

Dúvidas, elogios e sugestões, favor enviar para o meu e-mail: warnymarcano@gmail.com

ERRATA

Na edição da última quinta-feira (5) registramos as presenças dos prefeitos na eleição da nova diretoria do CIDES-Leste. Esclarecemos que compareceu ao evento o prefeito de Ubaporanga, Gilmar (PPS), eleito em 2016 com 4.815 votos (60,41% dos votos válidos), frente a seu adversário Dirceu (PMDB), que obteve 2.998 votos.