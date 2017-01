Venda de materiais escolares se intensifica em Caratinga

CARATINGA- Início de ano e com o pagamento do 13° salário ocorrido em dezembro, muitos pais estão aproveitando para antecipar a compra dos materiais escolares. Cadernos, lápis e borracha, itens básicos que não podem faltar na mochila do estudante e que podem ser encontrados com preços especiais desde o final do ano passado.

O DIÁRIO DE CARATINGA percorreu algumas papelarias da cidade e o movimento intenso já é perceptível. Familiares atentos às ofertas e escolhendo cuidadosamente cada produto. Os lojistas recomendam que o consumidor dê preferência por fazer as suas compras antecipadamente, evitando filas e algumas situações, como a falta de algum material que o estudante deseja.

De acordo com Maria Lourdes Mendes, no estabelecimento em que ela trabalha a procura por materiais escolares já teve início e foi preciso um reforço, com novas contratações; além das vantagens ao consumidor. “No período volta às aulas estamos com uma promoção de 20% de desconto em material escolar e ainda a cada R$ 30 de compras vamos sortear prêmios como bicicleta de marcha, tablet, aparelho de jantar e jogo de churrasco. O cliente encontra todo o material de escola e uniforme. Têm mochilas a partir de 40% de desconto. A gente sempre orienta as pessoas a ficarem atentas, pois pode ser que a mercadoria acabe. Não deixe para a última hora, pois se tivermos que repor mercadoria ela vai voltar com outro preço e infelizmente a gente acaba tendo que repassar”.

Rosimeire Rodrigues de Oliveira acompanhou o filho nas compras e fez algumas recomendações para que o momento das compras não se transforme em uma dor de cabeça. “Estou já pesquisando para ver os preços, para comprar mais barato. Se deixar em cima da hora, sai mais caro. Por enquanto, cada loja tem um valor diferente, às vezes a mesma marca com diferença de preço, por isso a importância de analisar, nesse período de crise. É não comprar na primeira papelaria que entrar, às vezes não compensa comprar todos os materiais no mesmo local também”.

Geralda Vasconcelos, proprietária de outra papelaria da cidade também comentou sobre os produtos que estão sendo oferecidos. “Já começou a procura. A gente já deixa a loja preparada desde o mês de dezembro, pois muitas famílias já até presenteiam com material escolar, por exemplo. Hoje mesmo, quinto dia útil, está aquecido desde que abrimos a loja. Estamos com uma promoção muito boa da linha de mochilas e mochiletes 2016 e 2017. Recomendamos antecipar, porque o melhor da promoção sai na frente, tanto em preço quanto em

qualidade. É o famoso ditado, ‘Quem chega na frente, bebe água limpa’. É antecipar para pegar os melhores preços e os produtos mais bonitos”.

Liu Alessandra, que fazia a compra de materiais acompanhada dos filhos, afirma que deixar as compras próximas ao período de volta às aulas, não é uma boa estratégia. “Não sou muito de pesquisar, acostumei com um local. Mas, aproveito as férias, que tenho tempo de organizar os materiais dos meninos e adiantar. Não dá para deixar na última hora, se faltar alguma coisa dá tempo de voltar e buscar”.