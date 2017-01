Morte de lavradores sob suspeita de Febre Amarela Silvestre

Macacos supostamente contaminados foram localizados mortos na região. Secretaria de Saúde fala sobre providências que estão sendo tomadas

CARATINGA- A Secretaria de Saúde de Caratinga está investigando a morte de cinco pessoas da região que foram internadas no Pronto Atendimento Microrregional de Caratinga (PAM). Cinco mortes foram confirmadas, a primeira no dia 19 de dezembro e a última no dia 5 de janeiro.

O Departamento de Epidemiologia da Prefeitura de Caratinga está investigando as causas dos óbitos e a possibilidade das mortes terem sido provocadas por Febre Amarela Silvestre. Os casos foram registrados em uma mesma região, na divisa entre os municípios de Piedade de Caratinga, Ubaporanga e Imbé de Minas (Córrego dos Manducas, Volta Grande e São José do Batatal).

Os sintomas detectados foram febre, dores pelo corpo (dor lombar, na panturrilha, dor de cabeça), náuseas, vômitos, hemorragias, evoluindo para insuficiência hepática e renal. Todas as vítimas são moradoras da zona rural de Imbé de Minas, Ubaporanga e Piedade de Caratinga.

Outras pessoas estão internadas com quadro semelhante. Algumas foram transferidas para hospitais de Ipatinga e Belo Horizonte. Em comum, as vítimas (entre óbitos e pessoas internadas), são homens, lavradores e a maioria em idade ativa. Apenas uma mulher está entre os casos suspeitos de febre amarela. As pessoas foram cadastradas no SUS-Fácil para receber toda a assistência médica. Análises foram feitas em dois pacientes que vieram a óbito. Em ambos os casos ficou descartada a morte por leptospirose.

Técnicos da Gerência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano estão auxiliando nas investigações. Eles encontraram três macacos mortos na região onde os lavradores trabalham e estão colhendo material biológico destes animais para fazer a análise. Somam os esforços, técnicos da Secretaria de Estado da Saúde de Belo Horizonte, que estão chegando à região para fazer novos estudos.

DIAGNÓSTICO E PROVIDÊNCIAS

Na tarde de ontem, o secretário de Saúde, Giovanni Corrêa deu detalhes sobre os primeiros indícios que abriram alerta para a doença na região. “Nos últimos dias deparamos com um quadro que chamamos de febre hemorrágica, o que começou a chamar atenção dos médicos e equipe de saúde. Assumimos agora, no dia 2 e também a investigação dos casos que aconteceram. Tivemos 16 casos de febre hemorrágica na microrregião nos últimos 30 dias, sendo destes cinco óbitos, dois em Imbé de Minas, dois em Piedade de Caratinga e um em Ubaporanga. Em Caratinga, tivemos especificamente dois casos clínicos, mas não graves”.

De acordo com Dr. Giovanni, segundo a investigação epidemiológica, pela localização dessas pessoas e os sintomas em comum, há um forte indício de se tratar de casos de febre amarela silvestre. “É a febre amarela que acontece em função das pessoas que estão indo em matas. É causada pelo mosquito Haemagogus, não o Aedes Aegypti, que causa aquela febre amarela urbana. Essa no Brasil já tem mais de 60 anos que não acontece; então quem está na cidade não precisa ficar em pânico”.

O secretário de Saúde alerta para as pessoas que precisam se prevenir por meio da vacinação. Aquele que perdeu seu cartão de vacinação deve procurar sua unidade de saúde de costume para tirar a dúvida se já houve imunização. “Quem pretende ir a zona rural nos próximos 10 dias para fazer alguma pescaria, lazer, turismo ou trabalhar, previna-se tomando a vacina. Quem já é vacinado, não precisa preocupar. Quem tomou sua vacina antes de 10 anos não precisa vacinar. Quem tomou duas doses também não precisa vacinar, a vacina vale como imunidade permanente. Gestantes, mulheres que estão amamentando e pessoas que têm alergia a ovo não podem vacinar”.

Sobre a ligação da morte destas vítimas pela doença com a localização de macacos mortos, exames estão sendo realizados, mas, para o secretário, trata-se de um sinal considerável. “Foram encontrados três macacos mortos e tivemos a informação hoje de um quarto que foi enterrado há 10 dias. Isso aponta para a febre amarela silvestre, tendo em vista que o mosquito tem uma tendência a querer picar os primatas, que são os macacos e quando pica, causa a doença e os macacos morrem. Mas, se na mata também tem um homem, ele pica o homem, o que aconteceu e gerou esse quadro de surto localizado. Não estamos com epidemia”.

Para enfrentar a situação, a Secretaria de Saúde já se prepara para a prevenção e as providências em caso de confirmação dos casos. “Estamos organizando a visita epidemiológica e com diagnóstico confirmado a terceira etapa, que é a intervenção, isolando o local, buscando as pessoas em risco, que podem não estar vacinada, fazendo toda cobertura da área para que não ocorra mais nenhum novo caso. O cidadão que não está vacinado contra febre amarela deve procurar os postos, de preferência aquele que morar perto de mata”.

Em relação uma possível propagação da doença no meio urbano, por meio do mosquito Aedes Aegypti, Dr. Giovanni afirma que a Secretaria pretende afastar essa hipótese. “Se o Aedes Aegypti picar uma pessoa que tenha este vírus da febre amarela silvestre, ele vai adquirir o vírus. Se picar outra pessoa, corre o risco de se tornar transmissor. Mas, isso ainda não foi detectado e estamos trabalhando pra que isso não aconteça”.