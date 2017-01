Danone vence Copa Microsul Society

CARATINGA- Clima de festa. Assim pode ser resumida a final da Copa Microsul Society, que aconteceu na noite da última terça-feira (3). A Arena Dário Grossi recebeu um bom público para acompanhar a decisão entre as equipes Danone e Rapeize.

Equipes em quadra, o início de jogo foi equilibrado, como avalia um dos organizadores, Hércules Maximiliano. O Rapeize que se classificou em segundo lugar no Grupo 1, superou seus adversários até a finalíssima e tinha como baixa o atleta Matheus Oliveira, que vinha exercendo uma importante função: ajudar os parceiros de linha com o famoso “goleiro linha”. Já o Danone, que tinha em seu elenco um treinador experiente e atletas renomados em Caratinga e região também se classificou em segundo

lugar no Grupo 3 e apresentou bastante “dedicação, luta e superação em todo o jogo”, afirma.

As duas equipes mantiveram bastante equilíbrio durante o tempo normal de jogo, promovendo empate por 2 a 2. Passada a prorrogação de três minutos o empate permaneceu e a partida precisou ser decidida nas penalidades máximas. “Foi aí que brilhou a estrela do goleiro Willian José da Silva, que defendeu a última cobrança de seu adversário e Luizinho tratou de marcar o último gol e sacramentar a vitória e o título da equipe Danone”. Placar final: 3×2.

O treinador da equipe Danone, João Batista, que no mês de dezembro foi campeão treinando o Santa Cruz no Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Desportos; fez questão de falar sobre a vitória

na Copa Microsul. “Uma equipe de amigos, com muita qualidade. Um campeonato apertado, onde no começo não pude estar presente mais cheguei na hora certa. Agradeço ao presidente e Atleta Rerin, que me fez o convite e todos os atletas pelo respeito. Parabenizo a todos os jogadores pelo título”.

A competição contou com 264 atletas. Foram marcados 286 gols. O torneio teve a duração de 102 dias e foram distribuídos 88 cartões amarelos e 11 cartões vermelhos. Campeã, a equipe Danone recebeu o valor de R$ 1.000. O time ainda teve a defesa menos vazada (Willian José da Silva) que sofreu apenas sete gols. Vice-campeã, a equipe Rapeize recebeu o valor de R$ 300, além de ter o artilheiro da competição com 12 gols marcados Luiz Henrique. O destaque da competição foi Matheus Oliveira. A equipe Microsul ficou com a terceira colocação.