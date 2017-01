Prefeitura de Caratinga planeja processo seletivo para suprir demanda na área de Saúde

CARATINGA- Durante a posse da nova diretoria do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas (CIDES-Leste), o DIÁRIO DE CARATINGA conversou com o prefeito eleito Dr. Welington, que falou sobre os primeiros dias de governo e o que já foi possível detectar como prioridade na Prefeitura de Caratinga.

De acordo com Dr. Welington, as prioridades principais são o enxugamento da máquina e a Saúde, ambas as situações já trazem os primeiros resultados. “A Saúde, o Dr. Giovanni já deu os primeiros passos, tivemos alguns resultados nesse sentido. A primeira está por vir, que é a intervenção no hospital e talvez nos próximos dias também a notícia relacionada ao funcionamento da UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Temos feito o mínimo possível de contratações e cargos comissionados. Caso seja necessário, faremos um processo seletivo, que é mais simplificado que o concurso, menos custoso para o município, para que nós possamos suprir as vagas necessárias ainda, principalmente na área de saúde, onde no início do ano envolve a Dengue, que todo mundo está preocupado e haverá a necessidade de um investimento maior nos primeiros dias”.

O prefeito ainda destacou que o momento está sendo para conhecer a máquina administrativa e que está mantendo uma rotina de trabalho intensa, para colocar os setores em ordem. “As condições em que nós encontramos surpreendeu, porque acreditávamos que estaria ruim, mas está bem pior”.